В подмосковном Звенигороде ищут трех детей, которые 7 марта ушли гулять к Москве-реке, но домой так и не вернулись. Детей ищут следователи, волонтеры и водолазы МЧС. Подробнее о том, что произошло — в материале RTVI.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и два мальчиков в возрасте 12 лет ушли гулять по микрорайону Восточный. Вскоре они перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение не установлено, а мобильные телефоны недоступны.

В отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что пропавшие дети часто гуляли рядом акваторией реки. По данным городского телеграм-канала «Звенигород», в последний раз их видели в Игнатьево в районе 15:00 часов.

Позже свидетель дал показания, что заметил школьников вблизи водоема. Также на берегу Москвы-реки следователи обнаружили головной убор одного из школьников.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Это обычная практика в случаях, когда исчезновение людей вызывает общественный резонанс. Возбуждение уголовного дела дает возможность для полномасштабных оперативных мероприятий.

Одинцовская городская прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Версии трагедии

Правоохранители сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, дети утонули в реке.

Mash предполагает, что школьники хотели поздравить свою подружку с наступающим 8 Марта на природе. В какой-то момент вышли на лед, провалились и их унесло течением.

Baza пишет, что местный рыбак видел, как тонул один из мальчиков. Телеграм-канал пишет, что, по одной версии, мужчина не пытался спасти ребенка из-за сильного течения, по другой версии, он не стал звонить в 112, поскольку заметил другого очевидца и решил, что тот уже вызвал спасателей. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что этого мужчину допросили.

Что известно о поисках

8 марта в 12:08 телеграм-канал «Звенигород» сообщил, что «ночь была неспокойная во всем городе». В 13:14 вышел пост, в котором говорится о подключении авиации к поисковым мероприятиям.

«ЛизаАлерт» пишет, что недалеко от места пропажи отряд развернул оперативный штаб, работа которого «не останавливается ни на минуту». В поисках, помимо волонтеров, принимают участие следователи, водолазы МЧС, правоохранители, родители и неравнодушные местные жители. По данным отряда, участие приняли 285 человек. Они обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей.

По информации ГУ МЧС России по Московской области, в поисках задействовано 143 человека, 12 единиц официальной группировки и местные жители. Из-за того, что детей видели в районе реки Москвы, акватории уделяется особое внимание, пояснили в ведомстве. Спасатели исследуют местность, погружаясь в воду, а также используя дроны.