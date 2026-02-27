Уроженец Дагестана Шамиль Алиев, из-за которого в Москве 26 февраля объявили план «Перехват», сбежал до начала заседания суда, а не из его здания. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник издания утверждает, что у мужчины был условный срок, в определенные даты он должен был приходить в инспекцию. Его задержали 26 февраля в метро из-за неявки. Затем осужденного повезли в суд, где должен был рассматриваться вопрос о назначении ему лишения свободы.

«Во время ожидания адвоката сотрудник полиции вместе с задержанным находился на улице, откуда в 18:02 Алиев и сбежал», — говорится в пресс-релизе Таганского районного суда.

В пресс-службе инстанции сообщили, что представление столичной полиции о заключении осужденного под стражу вернули без рассмотрения «в связи с недоставлением Алиева сотрудниками полиции в судебное заседание»

Ранее телеграм-канал «112» сообщал, что Шамиль сбежал из здания суда, после чего в столице объявили план «Перехват». В пресс-службе Таганского районного суда информацию не подтвердили.

По данным канала, в ранее в отношении Алиева возбудили уголовное дело. В 2022 году он вместе с двумя подельниками украл у прохожего мобильный телефон. Сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.