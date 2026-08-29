В преддверии 1 сентября мошенники начали осаждать учащихся и их родителей, чтобы незаконным путем получить их деньги. Об этом рассказала KP.RU куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова. По ее словам, наиболее распространенными в текущем году можно назвать семь мошеннических схем.

Звонок из деканата

В преддверии начала учебного года злоумышленники могут связаться с родителями абитуриента под видом сотрудников приемной комиссии или деканата из-за мнимого технического сбоя, связанного с якобы нехваткой документов или проблемами при оплате первого семестра обучения.

Потенциальных жертв могут попросить перевести деньги, сообщить код из СМС для входа в личный кабинет вуза или «Госуслуги» или прислать ссылку, оформленную как официальный сайт учебного заведения для оплаты.

В такой ситуации необходимо перепроверить информацию самостоятельно, перезвонив в вуз, отметила эксперт. Она также напомнила, что представители учебного заведения не обращаются к родителям с просьбой сообщить какие-либо коды из СМС, а также не будут присылать ссылки для перевода оплаты за обучение.

Фальшивые сообщения и чаты

Благодаря слитым базам телефонных номеров мошенники получили возможность создавать фейковые классные чаты, через которые они просят родителей отправить деньги на ремонт, подарки учителям, питание, экскурсии и т.д.

Чтобы уберечь себя от этой опасности, Храпунова посоветовала не доверять просьбам о денежных переводах, которые были направлены через мессенджер или по электронной почте, и перепроверять всю информацию у председателя родительского комитета, классного руководителя или администрации, а также сверять данные с информацией на официальном сайте школы.

Государственные выплаты

Еще одной мошеннической схемой стали ложные обещания выплат школьникам, для получения которых преступники просят ввести данные карты или информацию для входа в аккаунт «Госуслуг».

«Если вы получили такое в мессенджере, это совершенно точно обман. Тут даже не стоит перепроверять, просто удаляйте сообщение», — пояснила Храпунова.

В случае если сообщение о выплатах пришло на почту, необходимо проверить адрес отправителя и не переходить ни по каким ссылкам из поступившего письма. Эксперт также отметила, что сотрудники Социального фонда никогда не обзванивают граждан.

Фейковые интернет-магазины

Отличить созданные мошенниками «клоны» сайтов популярных маркетплейсов и магазинов можно по чересчур низким ценам на школьные товары, а также по ошибкам в названиях их адресов. Храпунова предупредила, что помимо списывания денег без оказания услуги такие «ловушки» могут быть опасны из-за кражи персональных данных при отсутствии антивируса.

Обман на сайтах объявлений

При обращении по объявлению о продаже товаров для учебы на известных сайтах, которое было размещено мошенниками, покупателя могут попросить перейти для дальнейшей переписки в мессенджер и прислать ссылку на «оплату доставки» или потребовать «предоплату».

Чтобы избежать такой ситуации, эксперт посоветовала общаться с продавцами только на самой площадке объявлений и сообщать в службу поддержки при настойчивых попытках перевести диалог в сторонние чаты.

«Крупные площадки объявлений выступают гарантом сделки: вы перечисляете деньги, но продавец получает их только после подтверждения, что товар у вас. Во всех остальных историях риск потерять деньги велик», — сказала Храпунова.

Аренда квартир для студентов

Еще одна мошенническая схема включает в себя размещение объявлений о сдаче квартир по заниженной цене. В связи с риском «исчезновения» риелтора сразу после перевода денежных средств эксперт посоветовала обращаться только к услугам риелторских агентств или проверенным сервисам.

«Если все-таки хочется снять квартиру самостоятельно, не перечисляйте аванс, пока не увидите квартиру. Проверьте, какие примерно цены в этом районе. Если красивая квартира в прекрасном месте сдается по очень низкой цене — это обман», — добавила она.

Фальшивые карты и проездные

Студенты могут наткнуться в соцсетях на рекламу с предложением оформить «международный студенческий билет» или специальную карту с кешбэком 50% на проезд и общепит. В таких случаях мошенники могут попросить выслать деньги в качестве оплаты «комиссии за выпуск» и передать полные паспортные данные, а также банковские реквизиты.

Храпунова напомнила, что подобные документы оформляются только в самом учебном заведении, а городские программы не предполагают продажи льготных карт «с рук».