Народного артиста России Владимира Симонова похоронят 12 ноября на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС директор театра имени Вахтангова.

Прощание также состоится 12 ноября — в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова.

Владимир Симонов умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Директор Театра имени Вахтангова, в котором артист служил более 35 лет, Кирилл Крок заявил ТАСС, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — уточнил он.

Телеграм-канал Mash писал, что хроническое заболевание у Симонова развилось на фоне артериальной гипертензии. Такой диагноз врачи поставили артисту в 2024 году, когда он обратился в больницу с кашлем.

Как указывает канал, из-за постоянной нагрузки сердце Симонова функционировало с перегрузкой, также была нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Это повышало риск инсульта.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Симонов активно готовился к спектаклям. 12 ноября должен был принять участие в постановке «Война и мир», а 21 декабря сыграть в спектакле «Ветер шумит в тополях».

Владимир Симонов — актер театра и кино. Помимо театра имени Вахтангова, он служил во МХАТе, играл на сценах театра-студии «Домино», театра имени Станиславского, театра Et Cetera и театра Наций.

В кино Симонов дебютировал в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в картине Александра Сурина «Сашка». Всего фильмография актера насчитывает более 150 полей, включая фильмы и сериалы «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская».

В сентябре президент России Владимир Путин наградил Симонова Орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Кроме того, он был удостоен ордена Дружбы.