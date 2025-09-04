Почти каждый пятый житель России (18%) подвергался навязчивому преследованию (сталкингу). Таковы предоставленные в распоряжение RTVI результаты всероссийского опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field в июле 2025 года.

Подавляющее большинство граждан (64%) выступают за введение уголовного наказания за это преступление. Инициативу законодательного регулирования поддерживает депутат Государственной думы Ксения Горячева.

«Мы часто слышим, что сталкинг — это что-то преувеличенное или малозначимое. Но факты говорят об обратном. Люди по всей стране сталкиваются с запугиванием, слежкой, назойливым контролем — и остаются без защиты. Закон должен встать на сторону пострадавших», — заявила парламентарий.

Согласно данным исследования, ошибочно считать, что сталкинг — это исключительно женская проблема. С ним сталкиваются как женщины (19%), так и мужчины (16%). Наиболее уязвимой группой оказалась молодежь — в возрасте от 18 до 29 лет с преследованием имели дело 28% респондентов. При этом уровень дохода и образования не влияет на распространенность явления, что подчеркивает его повсеместный характер.

По словам Горячевой, данные опроса свидетельствуют о высоком общественном запросе на защиту от сталкеров.

«Обсуждение уже не о том, есть ли проблема. Вопрос в том, когда и как мы начнём её решать. И сейчас у нас есть шанс это сделать», — сказала депутат.

Она сообщила, что члены фракции «Новые люди» вместе с экспертами уже подготовили законопроект и осенью внесут его в Госдуму.

Опрос проведен среди 1600 респондентов из разных регионов России, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типам населённых пунктов.

Russian Field — независимая исследовательская компания, которая с 2018 года проводит социально-политические и маркетинговые исследования. В команду проекта входят политологи, социологи, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, психологи и журналисты. Компания проводит исследования за счет фандрайзинга, отмечая, что ее не финансируют зарубежные фонды, политики и крупный бизнес.