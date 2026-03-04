Посольство России прорабатывает возможность организации вывозных рейсов из Шри-Ланки и Мальдив для туристов, которые застряли в этих странах из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили RTVI в пресс-службе российской дипмиссии.

«За последние дни на консульский учет встало более 50 граждан. Кроме того, после обострения ситуации на Ближнем Востоке мы получили около 70 обращений. Зафиксированы два случая обращений в наш адрес от российских граждан, у которых заканчиваются жизненно важные лекарства, например инсулин. Мы оперативно оказываем им содействие в получении рецептов для приобретения этих препаратов», — рассказали RTVI в посольстве России в Шри-Ланке.

В дипмиссии объяснили: если срок пребывания граждан в Шри-Ланке подходит к концу, а их рейс был отменен, в первую очередь, необходимо связаться с авиакомпанией, чтобы получить разъяснения по поводу дальнейших дальнейших действий — обмена билета или получения компенсации.

Авиакомпании также могут оказать содействие во временном размещении пассажиров. Ланкийская сторона продлила на две недели возможность пребывания туристов без визы.

«В целом мы ориентируем граждан на возможность перебронирования билетов по другим направлениям для вылета из Шри-Ланки. Посольство прорабатывает возможность организации вывозных рейсов из Шри-Ланки и Мальдивской Республики, однако решение вопроса будет зависеть от количества российских граждан», — добавили в посольстве России, отвечая на вопрос RTVI.

Несмотря на то, что почти треть рейсов из Шри-Ланки была отменена, авиасообщение со страной остается доступным, подчеркнули в российской дипмиссии. В частности, возможны перелеты со стыковками через страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индию.

28 февраля Израиль совместно с США начали военную операцию против Ирана, в результате которой был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ на это Исламская республика атаковала военные базы Соединенных Штатов и нескольких европейских стран в государствах Ближнего Востока. На этом фоне страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, стыковочные рейсы в том числе в ОАЭ и Катаре были отменены. В итоге российские туристы застряли не только на Ближнем Востоке, но и в Азии.