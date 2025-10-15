Сейчас около 2,5 тысяч грузовых автомобилей стоят в пробке с казахстанской стороны границы с Россией. Как пишет «Лента.ру» проблема существует еще и на границе между Китаем и Казахстаном — не менее 10 тыс. фур ожидают переход через границу со стороны КНР. Эксперты считают, что ситуация может разрешиться в течение двух-трех недель.

В разговоре с изданием гендиректор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий сообщил, что «правительство России пообещало решить вопрос в течение одной-двух недель».

Другие эксперты, опрошенные «Лентой.ру», не называли конкретных сроков разрешения ситуации. Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» (СЛК) Дмитрий Ажарных рассказал, что на КПП между Россией и Казахстаном ситуация улучшается. Однако он признал, что фуры из КНР с товарами для России продолжают скапливаться на границе с Казахстаном и уточнил, что там положительной динамики не наблюдают.

Политолог и глава общественного движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман усомнился, что ситуация со скоплением фур на границе плохо повлияет на отношения России и Казахстана.

2 октября «Коммерсантъ» сообщал, что на российско-казахстанской границе образовались очереди из грузовиков длиной в несколько километров на подъезде к КПП. По словам заместителя руководителя отдела логистики «Сервисной логистической компании» (СЛК) Максима Емелина, пробки начали скапливаться еще в сентябре — казахстанские таможенники почти в 99% случаев проверяли машины с товарами, которые подпадают под антироссийские санкции: электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) также подтвердила сообщения о масштабной пробке на границе России и Казахстана. По данным ведомства, грузовики стоят со стороны Казахстана рядом с автомобильным пунктом пропуска (АПП) «Сырым», находящегося напротив российского АПП «Маштаково» в Оренбургской области. Пробки зафиксировали и у АПП «Жана Жол» на границе с Курганской областью. Всего на данный момент на российско-казахстанской границе работает 30 АПП, через которые по статистике 2024 года прошли 14,3 млн человек.

При этом в ФТС заявили об отсутствии проблем, которые связаны с прохождением таможенного досмотра. Согласно сообщению ведомства, пробок при непосредственном прохождении границы нет, а КПП работают в штатном режиме.

«Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется мобильными группами уже на территории России, вблизи границы. Они осуществляют выборочные проверки транспорта, которые длятся не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке. Эти меры направлены на борьбу с «серыми» схемами ввоза», — говорится в сообщении службы.

ФТС уточнила, что «серые» схемы ввоза вредят российскому бюджету. Служба сообщила, что за 9 месяцев 2025 года мобильные группы выявили 8 тыс. транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 123 тыс. тонн товаров. также назвали их основные категории: лесоматериалы — 18,9 тыс. тонн, немаркированные товары — 1,4 тыс. тонн, санкционные товары — 550 тонн, табачная продукция — 64,5 тонн.

О подобной тенденции «параллельного импорта» сообщал в июле 2025 года директор агентства «Автостат» Сергей Целиков — по его словам, параллельно с тем, что в июне импорт в Россию новых автомобилей упал на 63%, вырос ввоз «альтернативных» марок машин. Среди них — 1,9 тыс. Toyota (+126%), BMW привезли 1 тыс. (+118%), KIA стало больше на 47% (0,8 тыс.).

Ситуация со скоплением фур усложнилась в начале октября на фоне закрытия всех КПП на границе КНР и Казахстана. Причиной стали национальные праздники в Китае с 1-3 октября и 6 октября. Еще одна проблема — недостаток бланков разрешений КНР на грузоперевозки. Системы пограничных ведомств стран не справились с нагрузкой, поэтому таможни Казахстана и КНР договорились об увеличении пропускной способности и ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска.

Как пишет «Лента.ру» такие действия казахстанских таможенников могли произойти и на фоне встреч президента республики Касыма-Жомарта Токаева и президента США Дональда Трампа, который неоднократно ставил вопрос новых ограничений в отношении Москвы, включая увеличение тарифов против российских торговых партнеров.

7 октября российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин провел встречу с министром экономики республики Сериком Жуманграиным. Стороны обсудили необходимость решить проблему «серого импорта» в Россию.

9 октября власти республики также рассказали, что обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о признании сложившейся ситуации барьером, который мешает внешней торговле. В МИД России подчеркнули, что проблему обсуждают «на всех уровнях».