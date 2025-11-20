В центральной России теплая погода продержится до конца ноября. В первую неделю декабря отрицательных значений также может не быть. Об этом «Ленте.ру» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные», — сказал он.

Синоптик подчеркнул, что в выходные дни (22 и 23 ноября) температура воздуха днем будет выше нуля. При таких значениях, по его словам, нет условий для снегопадов. Осадки ожидаются, в том числе, в виде мокрого снега, добавил он.

По мнению Вильфанда, теплая погода может продержаться до начала декабря, однако, эксперт напомнил, что делать точные прогнозы возможно только на 6-7 дней. «Пока зимней погоды нет», — резюмировал эксперт.

Синоптик отметил, что 18 ноября в Москве была отмечена экстремально теплая, которой не было, начиная с 1940 года. Воздух поступал с севера африканского континента из-за чего температурные рекорды были побиты в Рязанской области, на Волге, в Саранске и в Чебоксарах, подчеркнул он. Вильфанд также напомнил, что за последние 30 лет, несмотря на изменчивую погоду, снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, предупредил о возможности образования гололедицы в ночные часы и утром 21 ноября. Он также не исключил ледяные дожди и добавил, что начало метеорологической зимы и формирование снежного покрова «опять откладываются».

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве и области в ближайшее время ожидается относительно теплая погода, которая будет сопровождаться дождями.

Так, в ночь на субботу (22 ноября) температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов, также ожидается дождь с мокрым снегом. В воскресенье, 23 ноября, ночью ожидается слабый минус, а днем — слабый плюс, отметил Цыганков. «Практически вся неделя и начало следующей — выше нормы», — подытожил он.