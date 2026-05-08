Полеты в аэропорты юга России, закрытые после атаки беспилотников, планируется возобновить после 15:00 по мск, сообщил Минтранс. До конца суток будет выполнено 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из регионов, отмечается в сообщении.

В Минтрансе добавили, что в продаже имеется достаточно билетов на поезда РЖД в южном направлении. Кроме того, будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с 10 мая.

Также прорабатывается вопрос организации автобусных перевозок между южными регионами, от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения.

Утром 8 мая Минтранс сообщил о временном закрытии 13 аэропортов на юге России из-за попадания беспилотника в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В Минтрансе сообщили, что персонал поврежденного здания аэронавигации находится в безопасности. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем канале, что в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после беспилотной атаки, решено ввести режим ЧС.

Позже Минтранс пообещал в ближайшее время принять решение о сроках возобновления рейсов на южном направлении России «с сокращенной частотой полетов».

В изначально выпущенном Росавиацией документе (НОТАМ) говорилось, что полеты в южные аэропорты приостановлены до 12 мая. Позднее пресс-служба федерального агентства написала, что срок «может быть пересмотрен в сторону сокращения».

Задержки рейсов

«Аэрофлот» предупредил о вынужденной корректировке расписания своих рейсов — часть из них перенесут и перенаправят на другие аэродромы, а некоторые отменят. Также перевозчик допустил увеличение продолжительности некоторых полетов по международным направлениям из других регионов России.

«Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе „Управление бронированием“ на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт», — пишет пресс-служба компании.

Аналогичное сообщение о переносе и отмене части рейсов опубликовала авиакомпания «Россия».

Лоукостер «Победа» тоже корректирует свое расписание и призывает пассажиров, встречающих и провожающих проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Также «Победа» напомнила о сервисе вынужденного возврата, который позволяет самостоятельно вернуть билет «в два клика», в том числе по невозвратным тарифам.

Авиакомпания S7 отменила рейсы 8 мая из Москвы и Новосибирска в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи. Это относится и к рейсам в обратном направлении. Решение по данным направлениям 9 мая и в последующие дни S7 планирует объявить в течение дня.

Для пассажиров, желающих самостоятельно отменить перелеты на юг России 9, 10 и 11 мая, доступен полный возврат средств, вне зависимости от последующих решений по корректировке расписания, добавили в компании.

Коллапс затронул тысячи пассажиров

По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в южных аэропортах задержано более 80 рейсов, в основном по внутренним направлениям, в ожидании находятся не менее 14 тыс. пассажиров. Задержки рейсов доходят до 20 часов.

«Наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток», — говорится в публикации.

Кроме того, отменены или задерживаются международные рейсы из Сочи, Минвод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа. По данным АТОР, это затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.

Ограничения коснулись в частности маршрутов в Турцию, Армению и Египет из-за прохождения через закрытую зону воздушного пространства, пояснили в АТОР.

В Ассоциации также сообщали, что Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) в целях безопасности полетов дополнительно установит ограничение пропускной способности южного воздушного пространства до 17 самолетов в час.