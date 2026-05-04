За первые 14 месяцев работы администрации президента Дональда Трампа число новых контрактов и грантов в рамках американской внешней помощи сократилось на 86%. К такому выводу пришли исследователи Центра глобального развития (Center for Global Development), с которым ознакомился RTVI.

С января 2025 года по март 2026 года было заключено 345 соглашений на оказание иностранной помощи. Администрация президента Байдена за аналогичные 14 месяцев заключала 2604 соглашения — в семь с половиной раз больше. Об этом свидетельствует анализ данных портала USAspending.gov, проведённый аналитиками Центра глобального развития.

Падение числа контактов на финансовую помощь компенсируется из размером: в среднем администрация Трампа одобряет большие суммы в рамках одного контракта, нежели администрация Байдена. Тем не менее в Центре глобального развития отмечают, что новые крупные контакты на иностранную помощь стагнируют.

Наибольшие объемы финансовой помощи администрация Дональда Трампа выделяет международным организациям, в основном для оказания гуманитарной помощи. Общая сумма десяти крупнейших грантов составляет 2,84 млрд долларов — это около 85% от всей выданной финансовой поддержки США.

Более половины всего финансирования (более $2 млрд, 57,5%) отдано Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов на различные программы. Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией получил $613 млн (17,6%), Международная организация по миграции — $180 млн (5,2%).

Авторы доклада отмечают, что в 2026 году произошло резкое ускорение выдачи грантов после того, как на протяжении 2025 года Госдеп практически не выделял крупную финансовую помощь. По мнению CGD, складывающаяся модель свидетельствует о системном сдвиге: США движутся к схеме, при которой они выдают меньше грантов, но на более значительные суммы. При этом авторы доклада видят тренд на отказ от практики небольших грантов американским НКО и частным компаниями. Аналитики осторожно оценивают эту тенденцию как в целом позитивную с точки зрения эффективности, однако предупреждают: для поддержания даже базовых гуманитарных программ в рамках новой модели потребуются значительно более тщательно проработанные соглашения.