Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, получившим заработную плату в цифровых рублях. Средства были зачислены на его кошелек, созданный на платформе Банка России, сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат лично протестировал функционал национальной цифровой валюты, осуществив переводы благотворительным организациям «Линия жизни» и «Детские деревни SOS», а также оплатив заказ в одном из московских кафе посредством QR-кода.

Аксаков отметил, что внедрение цифрового рубля будет осуществляться поэтапно, что сохранит за гражданами свободу выбора формы получения заработной платы и способов расчетов. Он подчеркнул, что популярность новой валюты обеспечат бесплатный характер ее использования для населения и минимальные комиссии для торговых сетей.

По словам парламентария, массовое применение цифрового рубля начнется в сентябре 2026 года после подключения к системе крупнейших банков. В течение последующих двух лет к ним присоединятся остальные кредитные организации и большинство предприятий розничной торговли.

Еще в июле депутат обращался в профильные ведомства с просьбой стать первым получателем зарплаты в цифровой валюте.

Ранее, в июне, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичный метрополитен стал первой организацией в России, успешно осуществившей тестовый платеж цифровым рублем между юридическими лицами.

Законодательная основа для внедрения была заложена в июле, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, устанавливающий поэтапный переход на цифровой рубль с 1 сентября 2026 года. Согласно закону, с этой даты крупнейшие банки и торговые точки с годовым оборотом свыше 120 млн рублей обязаны обеспечить возможность расчетов цифровым рублем.

С 1 сентября 2027 года требование распространится на предприятия с выручкой от 30 млн рублей в год, а с 1 сентября 2028 года — на всех остальных участников рынка.