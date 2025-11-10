Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объявила о кадровых изменениях в тренерском штабе сборной по синхронному плаванию. Татьяна Покровская, возглавлявшая команду с 1998 года, покидает пост главного тренера. На эту должность назначена семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Решение о смене тренера было озвучено самой Покровской на конференции федерации в Казани. 75-летний специалист продолжит работу в Федерации в качестве советника председателя ФВВСР, где будет оказывать поддержку тренерскому штабу.

За время руководства Покровской сборная России по синхронному плаванию добилась значительных успехов, завоевав золотые медали на шести Олимпийских играх подряд (Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020). На предстоящих Играх в Париже российские спортсменки участия не принимают.

Новый главный тренер Светлана Ромашина является одной из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания. Завершив карьеру в 2023 году после 18 лет выступлений за сборную, она теперь переходит на тренерскую работу.

На прошедшем чемпионате мира в Сингапуре, первом для российских спортсменов за шесть лет, сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Первое место заняла команда Китая с четырьмя золотыми наградами.