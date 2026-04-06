Среди погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму 31 марта был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании правительства региона в понедельник. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись», — сказал Чибис.

Члены правительства Мурманской области почтили память погибших минутой молчания.

Александр Отрощенко с 2010-го по 2013 год командовал морской авиацией Черноморского флота. Затем возглавил морскую авиацию Северного флота, командовал 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. В 2019-м ему присвоили звание генерал-лейтенанта. В 2024 года стал командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Крушение Ан-26 в Крыму

Ан-26 потерпел крушение 31 марта во время планового перелета в районе села Куйбышево Бахчисарайского района Крыма. В Следственном комитете (СК) сообщили, что на борту находились семь членов экипажа и 22 пассажира, все они погибли. Чибис ранее сообщил, что жертвами катастрофы стали в том числе военнослужащие Северного флота.

«Эта трагедия отозвалась в наших сердцах особой болью. Среди погибших — наши воины-североморцы, люди чести, долга и мужества. <…> Вечная и светлая память нашим героям», — сказано в сообщении губернатора.

Он пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших.

По данным источников РИА Новости и ТАСС, Ан-26 «врезался в скалу». Самолет направлялся на военный аэродром Кача под Севастополем и потерпел крушение неподалеку от него, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В Минобороны предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК).