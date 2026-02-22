Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут заработать под руководством США без участия Евросоюза, сообщает Le Monde diplomatique. В статье сказано, что это «закулисная дипломатия, далекая от международных институтов».

Газета утверждает со ссылкой на близкий к «Газпрому» источник, что тема нового руководства «Северных потоков» — якобы «часть секретных переговоров» президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. В числе рассматриваемых сценариев — перезапуск газопровода при сотрудничестве с американской стороной.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Были повреждены две линии Nord Stream 1 и одна ветка Nord Stream 2, который на тот момент еще не начал работу. Сейчас расследование продолжает Германия. По версии немецких следователей, для диверсии злоумышленники арендовали яхту «Андромеда», воспользовавшись поддельными документами. Затем при помощи специального глубоководного оборудования они закрепили взрывные устройства на магистралях. В 2025 году Германия выдала ордер на арест трех представителей украинских спецслужб и четырех водолазов по этому делу.

Немецкое издание Berliner Zeitung отмечает, что проверить достоверность информации Le Monde невозможно, однако она «вписывается в стратегическую схему, при которой энергетическая инфраструктура выступает рычагом политического влияния». Этот аспект приобретает «особое значение» на фоне мирных переговоров по Украине, добавляет газета.

По информации Le Monde diplomatique, рост поставок российского газа в Европу через «Северный поток-2» существенно сократил бы долю американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынке.

В публикации также говорится, что, помимо экспорта СПГ, Вашингтон может стремиться не допустить сближения России и Европы и усилить контроль над энергетической инфраструктурой «везде, где это возможно», включая европейский континент.

В феврале 2025 года заявку на участие в потенциальных торгах по «Северному потоку-2» подавал инвестор из Майами Стивен Линч. По его словам, он убеждал американских чиновников, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом». Линч отмечал, что «абсолютно никакой газ не будет поставляться, пока на Украине не будет мира».

Еще одним предполагаемым претендентом называют техасского банкира Джентри Бича, которого считают близким к Дональду Трампу-младшему. Сам Бич публично отрицал интерес к строительству газопровода, однако, как утверждает Le Monde diplomatique, он якобы планировал заняться этим проектом совместно с румынским партнером.

В числе других претендентов фигурирует компания Elliott Management. Этот американский финансовый гигант проявляет интерес не только к «Северному потоку», но и к газопроводу, по которому газ из России поступает в Болгарию через Турцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что не слышал, чтобы российская сторона выражала желание продать «Северный поток-2».