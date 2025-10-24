Правоохранительные органы задержали бывшего мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, задержан. Пока это все, что известно», — сказал он.

По информации источника «Коммерсантъ-Ростов» в правоохранительных органах, экс-глава ростовской администрации подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как рассказал собеседник издания, Логвиненко задержали сотрудники Управления ФСБ по Ростовской области и доставили в главное следственное управление регионального Следственного комитета.

Алексей Логвиненко окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» в 1996 году. В 2002 году он получил диплом Ростовского юридического института Министерства внутренних дел по специальности «Юриспруденция».

После службы в российских Вооруженных силах поступил в 1997 году на службу в органы внутренних дел. С 2006 по 2016 год он занимал позицию заместителя руководящих лиц в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по области.

На протяжении двух лет, с 2016 по 2018 год, Логвиненко занимал должность заместителя генерального директора «ТНС энерго Ростов-на-Дону». После этого с 2018 по 2019 год работал заместителем гендиректора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы».

С февраля по март 2019 года Логвиненко занимал должность замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономической части, а с марта по октябрь 2019 года работал первым заместителем главы городской администрации.

Логвиненко занял позицию мэра города в октябре 2019 года. Как пишет 161.RU со ссылкой на источник, после отставки в январе 2025 года чиновник находился под подпиской о невыезде.