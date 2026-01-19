Стоимость организации частных мероприятий «под ключ» на Крещение варьируется от 1 млн до 10 млн рублей. Об этом «Постньюс» рассказал профессор Финансового университета, экономист Александр Цыганов.

По его словам, бюджет такого мероприятия формируется «по классическим правилам event-рынка». Цыганов отметил, что в стоимость частного таинства входят аренда площадки, украшения, техническое оборудование, еда, логистика гостей, гонорары артисту и комиссия организатору.

Экономист и социолог Дмитрий Алексеев в свою очередь рассказал, что россияне отдают от 1 до 2,5 млн рублей за организацию «luxury-крещения». Вместе с этим он подчеркнул, что подобные мероприятия могут быть коммерчески неустойчивыми. Причина, по его словам, заключается в том, что общество может негативно отреагировать на совмещение религиозных обрядов с, например, DJ-сетами.

В ночь на 19 января православные христиане отметили Крещение Господне, или Богоявление. В России тысячи человек окунулись в освященные проруби. Температура ночью и утром 19 января колебалась от -8 до -7 градусов без осадков, следует из данных сервиса Gismeteo. Канун Крещения выдался более холодным — днем 18 января температура составляла -11 градусов, но ощущалась как -16.

Ранее Shot писал о тренде на «энергопрактики» на Крещение. Так, телеграм-канал рассказал, что в «ретрит-центре» на Новорижском шоссе в Москве гостям предлагают особые программы, после которых они должны почувствовать «очищение, самопознание и обновление».

По данным канала стандартный тариф за такое мероприятие стоит 6,5 тыс. рублей. В него входит: ужин с фермерскими продуктами, церемония окуривания, баня и хамам, «телесная практика» и ночное окунание в купели. За дополнительные 9 тыс. рублей гости могли посетить киновечер, выступление поэта и музыканта.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал новости о «VIP-купелях», которые предлагают некоторые СПА-центры в Москве. По его словам, РПЦ к такому бизнесу отношения не имеет. Вместе с этим он подчеркнул, что подобные мероприятия не открывают особый путь к спасению.