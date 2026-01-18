Канун Крещения — 18 января — в Москве будет пасмурным и обойдется без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». В Подмосковье сохраняется «желтый» уровень погодной опасности, но пик январских морозов уже позади.

Температура воздуха в столице днем в воскресенье составит примерно -11 градусов, но ощущаться будет как -16. В Крещенскую ночь — на 19 января — термометры покажут около -9. Влажность воздуха сохранится на уровне 79%, а ветер будет преимущественно западным, со скоростью 2,1 м/с. Вероятность осадков при этом минимальна.

ГУ МЧС России по Московской области сообщило АГН «Москва», что до вечера 20 января в Подмосковье ожидаются морозы до -26 градусов, и в регионе продолжит действовать «жeлтый» уровень опасности из-за гололедицы, поэтому водителям и пешеходам необходимо соблюдать правила безопасности.

Минувшей ночью, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха в Подмосковье упала в среднем до -25 градусов. Пик морозов, по словам специалиста, пришелся на юг области: в Серебряных Прудах столбики термометров опустились до -26,2, в Зарайске — до -25,9, в Луховицах — до -23,9.

Ненамного теплее было в Черустях (-23,1), Михайловском (-23,0), Мелихово (-22,8), Серпухове (-22,4), Коломне (-22,3) и Воскресенске (-21,6).

В Москве в ночь на 18 января, по данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха при январской норме -12,3 градуса понизилась до -12,8, на Балчуге — до -10,8, в Строгино — до -13,2, а в Бутово — до -19,0.

Прошлая ночь заняла второе место в списке самых холодных с начала зимы и второе — за январь, отметил коллега Тишковца по «Фобосу» Михаил Леус. Самая низкая за сезон температура (-16,4 градуса) была зарегистрирована 24 декабря, а в текущем месяце — 2 января (-13,9 градуса), уточнил он.

По словам Леуса, на этом пик морозов нынешней холодной волны можно считать пройденным, и в ночь на 19 января в Москве будет уже около 10 градусов мороза, а в Подмосковье — максимум 17 градусов ниже нуля.

При этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков ранее заявлял RTVI, что накануне Крещения, 18 января, ожидается «самая холодная ночь», после которой немного потеплеет. По словам специалиста, 19 января погода будет облачной с небольшим снегом и слабым ветром. Предстоящей ночью температура опустится до 13-17 градусов, а днем — поднимется до 6-9 градусов мороза, добавил он.