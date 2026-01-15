Сотрудники имеют право не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, землетрясений, рассказал РИА Новости главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

По словам Безюкова, снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения дают возможность людям, которые не принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу.

«Необходимо в первую очередь поставить в известность работодателя о сложившейся ситуации», — добавил он.

Инспектор отметил, что подтвердить наличие неблагоприятной, опасной или чрезвычайной ситуации работник может при помощи данных от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций города, а также публикаций в СМИ.

По его словам, не все работодатели соглашаются с такой позицией, также трудовое законодательство не определяет четко понятия «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте.

«Но тем не менее суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул», — пояснил Безюков.

Российские регионы накрыла волна непогоды. Циклон на Камчатке превратил города в снежные заносы, в московском регионе 12 января выпало 20% месячной нормы осадков. Обозреватель погоды проекта Мeteoweb, метеоролог Алексей Сафонов в разговоре с «Бизнес ФМ» заверил, что «все самое страшное уже позади». По его словам, осадки продолжатся, но сильные снегопады столице не грозят.

Кроме того, в предновогодние дни в Сочи выпало около 20-30 мм осадков, а 11 января в Ялте — 27 мм осадков.