Поэтесса Анна Ахматова трижды писала Иосифу Сталину с просьбой освободить ее мужа и сына — Николая Пунина и Льва Гумилева, рассказали РИА Новости в Росархиве.

Автографы ее обращений хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории и Российском государственном военном архиве.

Впервые поэтесса написала вождю в ноябре 1935 года, когда ее близких арестовали по обвинению в создании контрреволюционной террористической организации. На это письмо Сталин отреагировал, и вскоре Пунин и Гумилев были освобождены.

Второе обращение датировано апрелем 1939 года. Оно до адресата не дошло, а Лев Гумилев получил первый срок — пять лет лагерей.

Третье письмо Ахматова отправила в апреле 1950 года, однако и оно не помогло: сыну вынесли приговор — 10 лет лагерей.

С этим периодом связано одно из самых известных произведений Ахматовой — поэма «Реквием». Строки «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне» посвящены судьбе Льва Гумилева и расстрелу ее первого мужа Николая Гумилева.

На этой неделе, 5 марта, исполняется 60 лет со дня смерти Ахматовой. Газета «Правда» 6 марта 1966 года опубликовала короткий некролог, назвав ее «выдающейся русской советской поэтессой», в творчестве которой отражен и «мир интимных переживаний», и «высокий гражданский пафос». Сама Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой, предпочитая слово «поэт». Она похоронена в писательском поселке Комарово в Ленинградской области.

Николай Гумилев (1886—1921) — первый муж Ахматовой, отец Льва Гумилева, один из крупнейших поэтов Серебряного века, создатель литературного течения акмеизм. Путешественник, африканист, переводчик, критик. В 1921 году был арестован по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре и расстрелян, реабилитирован посмертно в 1991 году.

Лев Гумилев (1912—1992) — сын Ахматовой и Николая Гумилева, выдающийся историк-этнолог, археолог, востоковед, создатель пассионарной теории этногенеза. Доктор исторических и географических наук, автор фундаментальных трудов «Древние тюрки», «Этногенез и биосфера Земли», «От Руси к России». Провел в сталинских лагерях в общей сложности около 14 лет, был полностью реабилитирован в 1956 году

Николай Пунин (1888—1953) — известный искусствовед, историк искусства, критик и музейный деятель, один из организаторов системы художественного образования в СССР. Работал в Русском музее, Эрмитаже, преподавал в Ленинградском университете и Академии художеств, написал несколько работ о русском авангарде, Татлине и древнерусской живописи. Был третьим гражданским мужем Ахматовой, их брак продолжался с 1923 по 1938 годы.

Впервые Пунин был арестован в августе 1921 года по делу «Петроградской боевой организации», но через месяц освобожден «за отсутствием состава преступления».

Второй раз Пунина арестовали в октябре 1935 года и вместе со Львом Гумилевым обвинили в участии в контрреволюционной террористической группе студентов, но уже в ноябре освободили после обращения Ахматовой к Сталину.

Третий арест последовал 26 августа 1949 года. Пунина обвинили в террористическом акте (ст. 58-8 УК РСФСР), антисоветской агитации (ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР) и участии в контрреволюционной организации (ст. 58-11 УК РСФСР). Ему вменили в вину «преклонение перед буржуазным искусством Запада», высказывания против политики партии в области искусства и террористические намерения в адрес руководителя ВКП(б).

22 февраля 1950 года Пунин был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он умер 21 августа 1953 года в больнице лагеря в поселке Абезь Коми АССР и похоронен на местном лагерном кладбище. Был реабилитирован посмертно 26 апреля 1957 года.