Народный артист России Борис Щербаков перенес операцию в Институте Склифосовского, сообщил aif.ru его сын Василий. Накануне 75-летний актер был экстренно госпитализирован с серьезной травмой — переломом шейки бедра.

По словам Щербакова-младшего, сейчас его отец находится в реанимации, «как всегда после операции». Он в стабильном состоянии.

«Пока информации о прогнозах врачей нет», — добавил сын артиста.

В самом НИИ Склифосовского сообщили РИА Новости, что Щербаков находится в отделении ПИТ-анестезиологии №1 в состоянии средней тяжести.

О госпитализации Щербакова с травмой вечером 11 августа написал телеграм-канал Mash. По его данным несчастный случай с артистом произошел на балконе — он поскользнулся на коврике и упал. Сам актер, комментируя произошедшее, говорил, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».

Ортопед и спортивный врач Андрей Литвиненко, говоря в беседе с aif.ru о перспективах выздоровления Щербакова, отметил, что выбор метода лечения зависит от конкретного места перелома. Эксперт предположил, что в данном случае вероятно хирургическое вмешательство с установкой металлоконструкции.

Как пояснил ортопед, при определенной локализации перелома у пациентов пожилого возраста могут возникнуть трудности со сращением кости. В отличие от молодых пациентов, у которых такие переломы обычно срастаются, у возрастных больных в подобных случаях часто рекомендуют сразу проводить эндопротезирование.

Как отметил Литвиненко, перелом шейки бедра чаще всего возникает вследствие остеопороза — заболевания, связанного с дефицитом кальция и витамина D в организме. Врач предупредил, что продолжительная обездвиженность после такой травмы может спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний у пациентов.

Народный артист уже сталкивался с серьезной травмой незадолго до нынешнего происшествия. В декабре 2024 года после неудачного падения у актера были выявлены перелом основания черепа и переломы лицевых костей. Медицинским специалистам тогда удалось успешно провести сложнейшую реконструктивную операцию, в ходе которой была восстановлена скуловая кость.

Борис Щербаков более 30 лет работал в МХАТ и снялся в более чем 150 фильмах. Наиболее известные его работы включают роли в картинах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985) и «Легенда № 17» (2013).