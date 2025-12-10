Петербуржец может заплатить почти 850 тысяч рублей за несколько минут, проведенных на историческом троне из коллекции Государственного Эрмитажа. Руководство музея подало иск в Калининский районный суд Санкт-Петербурга к Александру Дробышеву о взыскании 847 329 руб. 59 коп.

Требуемая сумма складывается из стоимости реставрации уникальных экспонатов XVIII века и госпошлины.

Инцидент произошел 21 марта 2025 года в зале №172 Эрмитажа. Посетитель Александр Дробышев, несмотря на предупреждающие таблички и протесты смотрителей, сел на ценный экспонат и закинул ноги на резную золочёную подножную скамью. При этом он повредил оба предмета мебели.

У экспоната, входящего в список лучших тронов Европы, деформировано сиденье, на обивке — разрывы и сечения. Обитая малиновым бархатом скамья получила трещины и разрывы ткани. В Эрмитаже подчеркнули, что оба экспоната имеют высокую историческую и культурную значимость, являются уникальными, теперь они требуют профессиональной реставрации.

Трон и скамья были созданы для императора Павла I, который в 1798 году был провозглашен великим магистром (гроссмейстером) Мальтийского ордена. Этот рыцарский орден, история которого насчитывает столетия, играл значительную роль в европейской политике, а его покровительство со стороны русского императора стало важным дипломатическим жестом.

Оценка специалистов Эрмитажа показала, что для восстановления поврежденных экспонатов требуется 825 813 руб. 59 коп. Именно эту сумму, а также госпошлину в 21 516 руб., музей просит взыскать с ответчика в рамках возмещения материального ущерба. Ранее направленная Дробышеву досудебная претензия осталась без ответа.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года, об этом сообщила глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.