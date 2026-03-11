Чтобы подготовить автомобиль к весеннему сезону россияне закладывают в среднем 25 тыс. рублей, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы». По их данным, 50% респондентов хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей.

«На сумму от 20 до 30 тысяч ориентируются 17 процентов, от 30 до 50 — 15, от 50 до 70 — 7 процентов опрошенных», — отметили они.

По данным экспертов, 58% опрошенных назвали замену зимних шин на летние самой популярной услугой для подготовки автомобиля к весне. На втором месте оказалась проверка и замена технических жидкостей — 43%.

Кроме того, 29% автомобилистов проверяют тормоза, 25% — подвеску, 23% — аккумулятор, а 22% — кондиционер и вентиляцию, сообщили собеседники издания.

Среди самых востребованных товаров эксперты выделяют технические жидкости, летние шины и средства для ухода за салоном. По их словам, многие планируют приобрести автохимию и товары для мойки автомобиля, а 28% автомобилистов собираются обновить щетки стеклоочистителя.

Ранее специалисты компании Brannor сообщили, что около 17% аварий в России связаны с техническими неисправностями из-за поддельных или некачественных деталей. За первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 56,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий с разными последствиями.

По итогам 2025 года доля поддельных автокомпонентов достигла 32%, тогда как годом ранее она не превышала 23%. При этом часть оригинальных деталей для иномарок ушедших брендов сократилась до 20%, отметили специалисты.