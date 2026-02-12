Актрису Анастасию Заворотнюк в свое время «выгоняли» из Московского театра Олега Табакова. Об этом заявила телеведущая Елена Старостина в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«За нее просто ходил просил [режиссер Владимир] Машков, что она нужна этому театру. Табаков о ней говорил: «Что такая за фамилия, Заворотнюк? Ну, что это такое? Ну, как может быть актриса быть с такой фамилией?»», — рассказала Старостина.

По словам телеведущей, она познакомилась с Заворотнюк еще в начале 2000-х годов, тогда сериал «Моя прекрасная няня» только начали снимать, и актрису еще «никто не знал».

«То, что она играла в “Моей прекрасной няне” — это было очень здорово. И потом уже мы много раз встречались, уже как-то подружились», — вспоминает Старостина.

В 2014 году они вместе с Заворотнюк снимались в одном из сериалов. Актриса была уже знаменитостью, у нее был отдельный гример. «Но она осталась очень клевой, спокойной девушкой», — подчеркнула Старостина.

Заворотнюк «узнавала каждая прищепка на улице», но она «не поменялась по-человечески», утверждает собеседница RTVI. «Она такой была общительный очень человек, юморная. Она умела шутить», — рассказала телеведущая.

Она отметила, что еще на съемках в 2014 году заметила, что у Заворотнюк проблемы со зрением — ей распечатывали текст очень крупным шрифтом. Актриса объяснила ей, что ей нужно сделать операцию, «поменять какой-то хрусталик» и все будет нормально.

«Сейчас-то я понимаю, что такая дикая потеря зрения — это уже как раз давала о себе [знать], наверное, опухоль. <…> Потому что это влияет на органы зрения обязательно, любая опухоль», — заключила Старостина.

Анастасия Заворотнюк была артисткой Театра Олега Табакова в 1993-2004 годах. Позже она рассказывала в интервью, что ушла из театра из-за съемок в ситкоме «Моя прекрасная няня».

В 2019 году стало известно, что Заворотнюк борется с опухолью мозга. Актриса умерла в 2024 году, ей было 53 года.