Вырванная при старте ракеты кабина обслуживания надолго заставит отложить ближайшие российские запуски к МКС. Вся программа полетов на 2026 год будет пересмотрена, а ремонт единственной оставшейся площадки для запусков к МКС может растянуться до двух лет, заявил RTVI член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Судя по видео, которое можно было увидеть в интернете после запуска, из стартового комплекса полностью вырвана так называемая кабина обслуживания, которая выдвигается под ракету «Союз-2», когда ее привозят из монтажного комплекса и вертикализируют. Эта платформа, состоящая из слоеной конструкции, необходима для доступа персонала к двигателям первой и второй ступеней ракеты. Она выдвигается из специальной ниши под стартовым столом, а после выполнения всех подготовительных работ стартовиками, задвигается обратно и крепится. Для защиты от ракетного выхлопа с одного края установлен специальный щит. Это критическая система для подготовки пуска ракеты, без нее стартовый комплекс неработоспособен», — рассказал Хохлов.

Накануне с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем 74-й длительной экспедиции на МКС. Для командира корабля, космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, этот полет стал вторым. Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс отправились в космос впервые.

Трансляцию подготовки запуска Роскосмос вел при помощи дрона, чуть позже на кадрах эксперты и зрители заметили части конструкции, лежащие в газоотводном лотке под стартовым столом. Этот стартовый стол функционирует с 1961 года, с него выполнено около полутысячи пусков ракет серии Р7-«Союз», а с 2020 года — это единственная площадка, обеспечивающая старты по программе МКС.

RTVI запросил официальные комментарии у Роскосмоса

«Несомненно, запуск грузового корабля «Прогресс МС-33» к Международной космической станции, с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», запланированный на 21 декабря будет перенесен. К сожалению, российский экипаж МКС не получит новогодние подарки от родных, а также другие запланированные грузы для поддержания работы и жизни на станции. Вся программа полетов на 2026 год будет пересмотрена, исходя из возможностей по ремонту Площадки № 31», — считает Хохлов.

По его мнению, срок возвращения площадки в работу зависит от того, что есть в запасе у Роскосмоса. «Если они смогут взять аналогичную кабину обслуживания с другой площадки, то быстрее, если нужно что-то изготавливать на предприятиях, а потом монтировать, то дольше. Не зная положение дел, можно предположить, что срок может быть от полугода до двух лет», — пояснил эксперт.

Аналогичный прогноз, до двух лет, дает Анатолий Зак, американский эксперт по российской космонавтике, владелец ресурса Russianspaceweb. «По предварительным оценкам, ремонт платформы обслуживания, известной как 8U0216, может занять до двух лет и сейчас не ясно, какого рода временное решение может быть возможно для поддержания пилотируемых и грузовых запусков к МКС в этот период», — написал он.

По словам Хохлова, повреждение космодрома Байконур при старте случилось не впервые. «Можно вспомнить возгорание ракеты на стартовом столе Площадки № 1 с пилотируемым кораблем «Союз Т-10-1» 26 сентября 1983 года. Корабль с экипажем отстрелили с помощью системы аварийного спасения. Тогда Гагаринский старт серьезно пострадал, проводился ремонт», — вспоминает он.

Придется договариваться с американцами

«Теперь российская пилотируемая программа стоит перед испытанием. Площадку, конечно, починят, но российский сегмент на длительное время лишится собственного снабжения. Как раз для этого в программу МКС заложено резервирование средств доставки, в том числе перекрестные полеты на пилотируемых кораблях. Вероятно, Роскосмос будет на какой-то основе договариваться о доставке грузов на американских кораблях, и, возможно, при худшем сценарии в 2026 году наш космонавт полетит только на корабле Crew Dragon, — отметил Хохлов. — Конечно, пилотируемая программа требует резервирования и в стартовой инфраструктуре. Логично было выделить средства на модернизацию Гагаринского старта для запусков ракет-носителей «Союз-2». С него пускали по 2019 год предыдущую версию ракеты «Союз-ФГ». Но этого не случилось, стартовую площадку законсервировали и передали в этом году Казахстану под музей.