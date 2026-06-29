Депутаты Госдумы фракции КПРФ разработали законопроект, освобождающий от наказания за демонстрацию или публикацию запрещенной атрибутики и символики, если сделано это было до того, как организация была признана экстремистской и когда запрета на использование ее символики еще не было. Как передает корреспондент RTVI, такой законопроект депутаты Георгий Камнев, Ольга Алимова и Сергей Обухов намерены внести в Госдуму 29 июня.

«Представьте себе ситуацию: человек сколько-то лет назад сходил на митинг и запостил в соцсети фото оттуда. Прошли годы, он уже об этом забыл, а там, на плакате, была символика организации, теперь признанной экстремистской. По закону гражданин должен нести ответственность по КоАП, платить штраф и лишиться телефона или ноутбука как предмета административного правонарушения», — рассказал RTVI автор поправок в КоАП Камнев.

Он пояснил, что правоохранительными и судебными органами наличие такой публикации «расценивается как длящееся административное правонарушение».

«Даже если гражданин готов удалить тот самый пост в соцсети и не вспоминать о нем, как о страшном сне, по закону он должен быть оштрафован», — подчеркнул депутат.

По данным парламентария, число таких судебных решений достигает «несколько сотен в год».

Законопроект освобождает таких людей от административной ответственности в случае, если публикация была сделана до признания такой организации экстремистской или до установления запрета на публичное демонстрирование иной атрибутики или символики, следует из документа, имеющегося в распоряжении RTVI.