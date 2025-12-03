В МГУ удалили скандальную статью профессора Михаила Трещалина о том, что в древности на Земле жили великаны. При этом выводы автора базировались не на научных работах, а на религиозных текстах и информации с сайта для женщин. Статья, напечатанная в университетском журнале «Теория и история искусства», недавно была полностью удалена из электронного архива. Однако затем на ее месте появились пустые страницы, а теперь красуется пометка — «отозвана автором». Как выяснил RTVI, журнал факультета искусств МГУ теперь могут исключить из “белого списка”, куда входят наиболее авторитетные российские научные издания.

Почему статья про великанов вызвала скандал

Как сообщал RTVI, статья «Гиганты в сказаниях и мифах древних цивилизаций» профессора факультета искусств МГУ Михаила Трещалина вышла в 2024 году в журнале «Теория и история искусства». «Проведенный поиск и анализ информации позволяет судить о существовании в далеком прошлом на Земле великанов, сведения о которых содержатся практически во всех известных древних текстах — Торе, Библии, Коране, Ведах…», — говорилось в аннотации статьи.

В приведенном списке литературы не было научных публикаций, вместо них там были ссылки на материалы в «Википедии», Яндекс.Дзен, Livejournal и на женском сайте.

В разговоре с RTVI Трещалин, доктор технических наук и специалист по нетканым материалам, подтвердил, что верит в существование древних великанов, сославшись на древнеиндийские тексты и сказки про Илью Муромца. «Рецензировал ее [статью] главный редактор», — пояснил Трещалин, добавив, что его материал о великанах не выражает позицию факультета.

Как указано на сайте журнала, его главным редактором является Александр Лободанов — действующий декан факультета искусств, завкафедрой семиотики и общей теории искусства, на которой преподает автор публикации.

Загадочное исчезновение статьи

После выхода материала на RTVI статья про великанов исчезла из электронной библиотеки elibrary.ru, при этом на странице этого выпуска журнала теперь зияет дыра с 77-ю по 88-ю страницу, на которых ранее был труд про великанов. Кроме того, редакция журнала запретила скачивание выпусков журнала с elibrary.

Файл из цифрового архива журнала пересоздали и подменили, не оставив в PDF-файле упоминаний о статье, а позднее — заменили на третий вариант, в котором упоминание статьи есть, но на ее месте — пустые страницы и надпись — «Статья отозвана автором (протокол заседания редакционной коллегии № 4 от 27.11.2025 г.)».

Публикацию странной статьи профессором МГУ и ее удаление прокомментировала RTVI специалист по этике научных публикаций, президент Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) Ольга Кириллова.

«Если бы автор свою точку зрения не отстаивал, а ссылался бы на археологические данные (которых, конечно, нет, как раскопок мамонтов, например), то, может, это и было бы открытием. Но когда автор бездоказательно отстаивает такую точку зрения и претендует на научность данного материала, конечно, это относится определенно к лженаучному сегменту”, — полагает эксперт.

“Безусловно, научная статья не должна содержать ненаучные, нерецензируемые источники, которые не обладают достоверностью и не вызывают доверия… Эта статья не является научной (но — «лженаучной»), и в научном журнале не должна была быть опубликована”, — резюмировала Кириллова.

По словам эксперта, теперь редакция ретрагировала статью, то есть отозвала ее с изъятием с сайта и из журнала на сайте, что допускается по международным этическим нормам (в соответствии с положениями правил ретракции СОРЕ). «Ретракция была проведена после разъяснения редакторам журнала о правилах проведения процедуры и оформления ретракции сотрудниками Издательства МГУ», — отметила Кириллова.

Законно ли удаление статьи

У экспертов возникли вопросы и к журналу, и к его редколлегии, и к декану факультета Александру Лободанову, являющемуся главным редактором журнала и специалисту по великанам.

«Почему журнал из ВАК и Белого Списка позволяет себе удалять статьи без официальной процедуры ретракции, если это является наипрямейшим и грубейшим нарушением публикационной этики? Каким образом человек, который пишет статьи про великанов с планеты Нибиру и энергию пирамид, является выпускающим редактором журнала из Белого Списка», — задается вопросом автор телеграмм-канала КРИНЖ.

Включением и исключением журналов из Единого государственного перечня научных изданий (белый список) занимается Российский центр научной информации (РЦНИ). Там отметили, что в настоящее время журналу «Теория и история искусства» присвоен четвертый уровень в существующей системе категорирования, в которой первый уровень является наивысшим.

«Присвоение журналу четвертого уровня свидетельствует о наличии у издания ряда объективных недостатков и проблемных зон, требующих устранения… В случае отсутствия положительных изменений в работе журналов, вопрос об их исключении из «Белого списка» будет вынесен на рассмотрение в 2026 году», — сообщил RTVI замдиректора РЦНИ Андрей Гуськов.

Редакции RTVI не удалось получить комментарий руководства библиотеки elibrary о причинах исчезновения статьи, а также узнать позицию декана факультета и автора статьи о великанах — он бросил трубку.

Кстати, о звездах

Изучая биографию декана Александра Лободанова, корреспондент RTVI обратил внимание на следующий факт — «Имя «Александр Лободанов» присвоено звезде с координатами: a12h09m07.52s δ-09Α 12’37.8″ шестнадцатой величины в созвездии Дева».

Согласно правилам Международного астрономического союза, собственные имена звездам присваивать (и тем более продавать) нельзя. Еще в 2013 году в МГУ произошла скандальная история, связанная с покупкой звездных имен, когда выпускники философского факультета «подарили» ему звезду с названием Философия, о чем сообщил официальный сайт факультета. Тогда астроном из Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов назвал это позором, а сообщение с сайта филфака быстро удалили.

Несмотря на отправленный RTVI вопрос Лободанову о звезде, упоминание о ней остается в биографии декана факультета.