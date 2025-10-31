Профессор МГУ Михаил Трещалин в статье, опубликованной в научном журнале «Теория и история искусства», настаивает на существовании в древности трехметровых великанов. Также в статье приводится и гипотеза о существовании в древней атмосфере Земли некого пароводяного купола, толщиной 12 м, который защищал планету от космического излучения, поглощая «больше 70 % радиоактивного фона», В качестве подтверждения своих взглядов, профессор МГУ ссылается на различные мифы, эпосы «Ригведа» и «Калевала», а также сказки об Илье Муромце. На скандальный текст первым обратил внимание телеграмм-канал КРИНЖ. В разговоре с RTVI Трещалин подтвердил свои взгляды и рассказал, почему не сомневается в существовании древних гигантов.

Был трехметровым великаном

Статья «Гиганты в сказаниях и мифах древних цивилизаций» вышла в 2024 году. Опубликовавший ее журнал входит в так называемый «белый список» Высшей аттестационной комиссии (ВАК) — главного органа по присуждению ученых степеней и званий в России. В “белый список” ВАК входят наиболее авторитетные научные издания, рекомендованные к использованию при анализе результативности научных организаций. Журнал “Теория и история искусства” издается с 2012 года на факультете искусств МГУ имени М.В. Ломоносова.

Профессор Трещалин преподает на кафедре семиотики и общей теории искусства этого факультета, а в журнале является выпускающим редактором.

«Проведенный поиск и анализ информации позволяет судить о существовании в далеком прошлом на Земле великанов, сведения о которых содержатся практически во всех известных древних текстах — Торе, Библии, Коране, Ведах…», — говорится в аннотации статьи.

В публикации перечисляются упоминания о великанах в легендах североамериканских индейцев, в древнеегипетских преданиях, в мифологии майя и ацтеков. В также упомянутом «Списке шумерских царей» говорится о царе Гильгамеше, который «появился с планеты под названием Нибиру». Трещалин сравнивает рост правителя и львенка и делает вывод, что «Гильгамеш должен быть не менее, чем трехметровым великаном».

Без ссылок на научные исследования автор предполагает, что «гигантизации видов» на Земле в прошлом могло способствовать то, что «сила притяжения была меньше, а содержание кислорода в атмосфере приблизительно на 50 % выше». «Некоторые исследователи (или фантазеры) считают, что до Потопа над атмосферой Земли был пароводяной купол толщиной 12 м, защищающий от космического излучения, поглощая больше 70 % радиоактивного фона», — говорится в статье.

В приведенном списке литературы нет научных публикаций, обратил внимание RTVI.

Трещалин окончил энерго-механический факультет Московского технологического института, имеет ученую степень доктора технических наук, специалист по нетканым материалам. На его счету более 120 публикаций, в том числе более 20 монографий и учебных пособий. «Область научных интересов: системный анализ, оптимизация деятельности систем, анализ функционирования биосистем, разработка и исследование волокнистых и композиционных материалов», — указано на сайте факультета. Помимо публикаций, посвященных нетканым материалам, среди его статей присутствуют: «Технико-экономические аспекты проектирования пирамида Хеопса, как энергетической установки», монография «Энергетическая концепция жизни», «Вариант трактовки числа 153 в Евангелии Иоанна Богослова», «Численные характеристики некоторых чудес, сотворенных Иисусом», «Кристаллы древних цивилизаций и их применение», «Сверхновые звезды и биосфера», «Назначение и методика расчета пирамид» и другие.

«Подобные вопросы в программу курса не входят»

Трещалин по просьбе RTVI прокомментировал свою публикацию и отношение к древним великанам:

«Да, это все правда. Археологические находки об этом говорят… «Ригведа» (собрание древнеиндийских священных текстов — прим. RTVI). Все три основных индийских эпоса. Ну и плюс наши родные сказки про Илью Муромца, почитайте «Калевалу»…Тему великанов, гигантов, которые жили в прошлые времена, существенно до нашей эры, официальная наука не принимает и не воспринимает. Ну, а коли не воспринимает, то приходится пользоваться какими-то статьями, которые крохами публикуются либо в журналах, газетах, где-то в интервью, где-то в интернете ссылки даются.

Я много лет копаюсь с этими вопросами, поэтому так. Я рассказываю свою точку зрения. Вы можете с ней согласиться, можете не согласиться, можно обсуждать, можно спорить.

Я ссылаюсь на данные археологов. Они существуют. Особенно это касается американского континента, Штаты. Во-вторых, это моя точка зрения, как мне кажется, обоснованная. Я практически всю жизнь занимаюсь системным анализом. И если у меня нет образования исторического или культурологического, это совершенно не значит, что я не могу делать такие выводы. И потом, повторяюсь, это субъективно, я свою точку зрения никому не навязываю.

[Студентам] я этого не читаю. Элементы науки древних цивилизаций я даю, но то, что касается гигантов, постройки пирамид и так далее, я этого не даю. Есть курс современного естествознания. Есть программа курса. Подобные вопросы в программу курса не входят».

«Рецензировал ее [статью] главный редактор», — пояснил Трещалин, добавив, что его материал о великанах не выражает позицию факультета.

Как указано на сайте журнала, его главным редактором является Александр Лободанов — действующий декан факультета искусств, завкафедрой семиотики и общей теории искусства, на которой преподают автор публикации.

По словам Трещалина, долгое время он был замдекана по науке на факультете искусств, но покинул эту должность, поскольку она «не очень вяжется» с его степенью доктора технических наук.

«Заголовок статьи может дать ощущение, что статья — обычный исторический или литературоведческий обзор мифов, предполагающий качественную работу с источниками. В качестве источников же в списке литературы научной статьи: Википедия, Яндекс.Дзен, Livejournal и библейская легенда о Давиде и Голиафе с женского сайта. Как подобное прошло рецензирование и оказалось опубликовано — загадка”, — прокомментировал RTVI публикацию Трещалина автор канала КРИНЖ (Качественный Российский Индекс Научных Журналов), пожелавший сохранить анонимность.

“В данном случае получилась интересная ситуация — выпускающий редактор факультетского журнала публикует не редакторскую заметку, а именно научную статью, однако, на научность не претендующую и отражающую, по его словам, сугубо личное мнение. Редакции журнала хочется задать один простой вопрос — выходит ли так, что достаточно три раза пересказать сюжеты с РЕН-ТВ про планету Нибиру в вольной форме, и можно идти защищать кандидатскую?»

Ранее RTVI писал, что в МГУ прекратил работу «Институт исследований времени», где с 1999 года читали лекции о машине времени, телепортации, эфиродинамике.