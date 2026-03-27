Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин потребовал уволить регионального министра энергетики, промышленности и связи Ивана Ковалева в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, представление было внесено главе региона, когда на чиновника завели дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021 году министр и его соучастники сдали коммерческой фирме в аренду на пять лет объекты недвижимости Невинномысского химико-технологического колледжа в Сочи, установив плату гораздо ниже рыночной.

Как утверждает «Блокнот-Ставрополь», в договоре была прописана стоимость аренды на уровне 2,8 млн рублей в год, хотя должна была составлять 5,7 млн рублей.

Договор был оформлен незаконно и без проведения конкурсных процедур. По данным «Блокнота», речь шла о «симпатичном куске земли» прямо на сочинском пляже.

«На том участке стояли милые домики, предназначенные для проживания студентов и преподавателей, чтобы те могли заниматься физкультурой и спортом на море», — пояснялось в статье, посвященной задержанию Ковалева.

Впоследствии на территории арендованной недвижимости был построен четырехзвездочный отель «Дыхание моря», услугами которого Ковалев и его семья пользовались бесплатно.

При этом учащимся и педагогам колледжа, которые должны были иметь доступ к оздоровительным и спортивным объектам, соответствующие услуги по понятным причинам оказывались не в полном объеме. Ущерб ставропольскому бюджету, причиненный при реализации этой схемы, превысил 17 млн рублей.

Поскольку Ковалев подозревается в совершении коррупционного преступления, его уголовное преследование препятствует сохранению государственной должности, подчеркнул прокурор. Он направил представление об увольнении министра главе региона.

Обвиняемый находится под арестом, решение об этом суд по ходатайству прокуратуры принял 27 марта. Министру вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).