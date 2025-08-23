Калифорнийская комиссия по УДО отклонила прошения братьев Менендес — Эрика и Лайла — об условно-досрочном освобождении. Следующее они смогут подать лишь через три года. Менендесы, признанные виновными в убийстве своих родителей в особняке Беверли-Хиллз в 1989 году, недавно стали героями сериала Netflix — третьего сезона шоу «Американская история убийства».

В 2024 году окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон пообещал рекомендовать вынесенный им приговор к пересмотру, заявив, что они «провели в тюрьме почти 35 лет и выполнили свой долг перед обществом». Он также повторил версию защиты братьев о том, что в семье они «подвергались огромному количеству злоупотреблений и домогательств».

За годы заключения Менендесы получили высшее образование, а также выступали в роли опекунов и наставников других заключенных. В мае 2025 года суд Калифорнии пересмотрел их приговор, сменив первоначальный пожизненный срок на 50 лет тюрьмы с возможностью досрочного освобождения.

Против досрочного выхода братьев из тюрьмы выступил новый окружной прокурор Натан Хохман, отметив, что Менендесы никогда полностью не признавали ответственность за преступление, в котором были признаны виновными.

В результате 21 августа комиссия по УДО отклонила ходатайство 54-летнего Эрика, сославшись на допущенные им «нарушения» в тюрьме — например, использование мобильного телефона. Члены комиссии пришли к выводу, что он по-прежнему представляет собой угрозу общественной безопасности. Хохман высоко оценил «тщательную, основанную на фактах» оценку совета. Слушание длилось 11 часов и было закрытым от журналистов и публики.

«Совет правильно определил, что действия Эрика Менендеса говорят громче слов, и что его поведение в тюрьме и нынешнее состояние ума показывают, что он по-прежнему представляет неоправданный риск опасности для общества», — говорится в заявлении окружного прокурора.

В четверг, 22 августа, состоялось аналогичное слушание по ходатайству 57-летнего Лайла Менендеса. Оно тоже проводилось в закрытом режиме. Лайл, как и его брат днем ранее, участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Сан-Диего, где они оба отбывают срок. Члены комиссии, имена которых Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии по понятным причинам не разглашает, расспрашивали братьев об их поведении и отношении к убийствам.

Дело Менендесов является одним из самых громких в судебной практике США ХХ века. Хосе и Китти Менендес были найдены убитыми в своем особняке в Беверли-Хиллз. Их смерть наступила в результате пяти выстрелов из дробовика, в том числе — в коленные чашечки.

Лайл и Эрик Менендесы, которым на тот момент было 18 лет и 21 год, сначала пытались выдать смерть родителей за месть мафии, с которой якобы вел дела их отец. Однако младший из братьев впоследствии признался в убийстве на сеансе у своего психотерапевта, а от него информация попала к следователям.

Потом под тяжестью улик Менендесы признали, что сами совершили убийство, но при этом обвинили отца в многолетних сексуальных домогательствах, а мать — в попустительстве этому и психологическом насилии.

Обвинение настаивало на том, что истинной причиной убийства стало стремление братьев получить многомиллионное наследство. В 1996 году суд, встав на сторону прокуратуры, приговорил Лайла и Эрика к пожизненному сроку. Процесс транслировался в прямом эфире на телеканале Court TV.

Общественный интерес к Менендесам не угасал все эти годы благодаря соцсетям и многочисленным телесериалам и документальным фильмам о них. Братья активно давали интервью, обвиняя покойных родителей в жестоком обращении, а прокуратуру и СМИ — в предвзятости и лжи. Члены семьи Менендес годами поддерживали Эрика и Лайла, в том числе косвенно подтверждая их версию о насилии со стороны Хосе и Китти. К кампании в поддержку братьев и их условно-досрочного освобождения также присоединились многие знаменитости, включая Ким Кардашьян.