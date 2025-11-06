Семь пожарных пострадали в результате взрыва автомобиля в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

Взрыв произошел в Бронксе на пересечении Интервейл-авеню и Келли Стрит в районе Лонгвуд около 19:06 по местному времени (3:06 мск). В момент взрыва пожарные тушили пожар перед одним из зданий.

«На тротуаре горело много мусора и обломков. Горело несколько машин. Вскоре после того, как мы прибыли на место, произошел какой-то взрыв, образовался большой огненный шар», — рассказал глава городского пожарного департамента Джон Эспозито.

На видео, снятых в момент инцидента, видно, как в небо поднимается большой всполох огня, а улицу заполняют клубы дыма. В результате произошедшего троих пожарных госпитализировали с тяжелыми ожогами, еще четверо получили легкие травмы.

Местные власти уточнили, что пятеро пожарных получили серьезные, но не представляющие опасности для жизни ожоги рук и лица. Все пострадавшие находятся в сознании и способны отвечать на вопросы.

Врач Шелдон Темперман, занимавшийся осмотром пожарных, выразил уверенность в том, что все пострадавшие оправятся от полученных травм.

«На них обрушилась стена огня, окружившая их. Они беспокоились только о своих коллегах и семьях», — рассказал он.

В городской администрации отчитались, что пожар удалось локализовать около 20:19 (4:19 мск). На фотографиях с места происшествия можно увидеть обгоревший каркас автомобиля, а также часть тротуара, усыпанную мусором и покрытую копотью.

В полиции Нью-Йорка уточнили, что пострадавших среди пешеходов не было. Сотрудники отряда химзащиты, Бюро по расследованию пожаров и Бюро по предотвращению пожаров выясняют детали произошедшего.