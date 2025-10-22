22 октября 2025 года Гагаринский районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему стилисту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвире Янковской, которую обвиняют в продаже контрафактных люксовых вещей под видом оригиналов. Вместо подписки о невыезде ее отправили в СИЗО на шесть месяцев. Стилист, одевшая десятки российских звезд и работавшая с глянцевыми изданиями, оказалась в центре громкого уголовного дела. Кто она вообще такая и как из модной индустрии попала в следственный изолятор — в материале RTVI.

Кто такая Эльвира Янковская

Эльвира Янковская — известный российский стилист и байер, работавшая с Нюшей, Анной Семенович, Полиной Аскери, Севиль Велиевой и другими знаменитостями. Она родилась 5 января 1980 года в Казани, окончила Казанский государственный университет по специальности «филолог-переводчик», а затем получила второе образование в сфере менеджмента.

Свою карьеру Янковская начинала как преподаватель английского языка и телеведущая, а позже работала представителем немецкого бренда Betty Barclay в России. После переезда в Москву открыла собственные магазины и со временем переквалифицировалась в стилиста и имиджмейкера. Училась в московской Высшей школе стилистики, дизайна и технологий, а также в итальянском Istituto Marangoni.

В последние годы Янковская активно вела соцсети, сотрудничала с модными брендами, участвовала в съемках L’Officiel и Marie Claire, а также занимала пост официального стилиста телеканала RU.TV.

Что ей инкриминируют

По версии следствия, в течение полутора лет Янковская продавала клиентам поддельные брендовые вещи — в том числе якобы от Christian Dior, Prada и Hermès — под видом оригиналов, привезенных из-за границы.

Среди пострадавших оказалась блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвинившая стилиста в том, что та продавала ей подделки по цене люксовых оригиналов. Общий ущерб оценивается более чем в 5 миллионов рублей.

Экспертиза установила, что вещи действительно оказались контрафактными, приобретались на рынках «Садовод», «Дубровка» и «Люблино», хотя и отличались высоким качеством исполнения. Сама Янковская утверждала, что могла стать жертвой поставщиков и не знала о подделках.

Суд и побег за границу

После начала расследования в 2023 году Янковская находилась под подпиской о невыезде. Однако в октябре 2025 года она не явилась на судебное заседание и, по данным следствия, покинула Россию: сначала отправилась в Милан, а затем в Париж на Неделю высокой моды, о чем писала в своих соцсетях.

В связи с этим суд изменил меру пресечения на заключение под стражу сроком на шесть месяцев. Во время заседания Янковская расплакалась, а адвокат отказался от комментариев.

Что известно сейчас

Эльвире Янковской грозит уголовное преследование по статье о мошенничестве в крупном размере, предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в том числе из-за того, что ранее Янковская выигрывала суд против Чекалиной и заявляла о намерении подать на нее встречный иск за клевету.

На данный момент стилист находится под арестом, а следствие продолжает проверять обстоятельства ее деятельности и связи с другими клиентами.