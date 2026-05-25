Пять западных стран, включая Великобританию и Францию, отвергли предложение генсека НАТО Марка Рютте выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

По его словам, Рютте не поддержали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

«Они не очень-то воодушевились этой идеей», — сказал собеседник издания.

Представитель британского МИД заявил Telegraph, что Лондон «продолжает взаимодействовать с союзниками по НАТО по всем предложениям, чтобы обеспечить наилучшую поддержку Украины со стороны альянса».

Как минимум семь стран, чей вклад в поддержку Киева равен или превышает 0,25% ВВП, высказались в пользу инициативы, пишет газета. Однако для ее принятия нужна единогласная поддержка стран — участниц НАТО.

Какие именно государства поддержали призыв Рютте, не уточняется. Telegraph, ссылаясь на открытые данные, отмечает, что помощь Украине в объеме 0,25% ВВП или выше оказывают страны Балтии и Северной Европы, Польша и Нидерланды.

Президент Украины Владимир Зеленский еще летом 2025 года призвал западных партнеров выделять 0,25% ВВП на наращивание украинской оборонной промышленности. Такое требование он мотивировал тем, что Украина «является частью европейской безопасности».

В конце апреля 2026 года Марк Рютте поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО, писало Politico со ссылкой на источники. Если бы союзники согласились, ежегодные финансовые вливания в Украину увеличились бы втрое, достигнув $143 млрд.

21 мая генсек НАТО посетовал, что члены альянса вносят неравномерный вклад в поддержку Украины. Рютте выделил Швецию, Канаду, Нидерланды Германию, Данию и Норвегию среди стран, которые оказывают Киеву «значительную» помощь. Однако есть много стран, которые тратят недостаточно, заявил Рютте.

Он признал, что идея выделять Киеву 0,25% ВВП не получила единогласной поддержки, но отметил, что она дала толчок к активным дискуссиям в рамках НАТО.

7―8 июля в Анкаре пройдет ежегодный саммит НАТО. Рютте заявил, что пригласил на мероприятие Владимира Зеленского. Однако участие украинского президента в саммите еще не подтверждено, этот вопрос решается, сообщил Politico европейский чиновник, знакомый с ситуацией.

Ранее источники в НАТО рассказали изданию, что США сопротивляются попыткам пригласить на саммит Украину и другие государства, не входящие в Североатлантический альянс.