На магистральном водоводе Новороссийска произошла авария, которая привела к ограничению водоснабжения жителей города. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Водоканала.

Утечка произошла на водоводе первой очереди ТГВ на Пограничной улице. Как сообщили в городской службе, подача воды для горожан обеспечат 12 ноября с 18 до 21 часа и 13 ноября с 6 до 9 часов утра. Помимо этого, по заявкам жителей будет осуществляться подвоз воды с помощью автоцистерн.

Представители Водоканала отметили, что повреждение водовода, диаметром 720 мм, было обнаружено в 9:05, после чего сотрудники аварийно-диспетчерской службы и РЭУ оперативно занялись устранением последствий ЧП.

Первым решением стало уменьшение давления в поврежденном участке, чтобы локализовать прорыв. Для этого подачу воды снизили с 4600 до 3000 кубометров в час.

На место аварии прибыл глава Новороссийска Андрей Кравченко. В своем телеграм-канале он сообщил о наличии планов по вечерней подаче водоснабжения.

На кадрах видео, опубликованных главой города, видно как струя воды поднимается из-под земли на высоту, превышающую человеческий рост. На видеоролике, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, как поток воды поднимается значительно выше частных домов.

В Водоканале заявили, что участок водовода, на котором произошла авария, подлежит проектированию, которое было запланировано на 2026 год в рамках программы комплексного развития территории, и последующей замене. Сама замена будет производиться за счет застройщика «Семья» в 2027 году.

Для ликвидации аварии на место происшествия прибыли две аварийные бригады, были задействованы два экскаватора и два самосвала, а также один кран-манипулятор и КАМАЗ. Для проведения аварийных работ была перекрыта подача водоснабжения на ветку водопровода.

Помимо этого, была организована работа спасателей по обследованию близлежащих домов, сообщил Кравченко. По его словам, специальные службы окажут помощь в откачке воды из дворов нескольких частных домовладений. Специалисты городской администрации также занялись подомовыми обходами.

«На данный момент известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов, собственник сможет взыскать с МУП «Водоканал» компенсацию за причиненный материальный ущерб», — написал Кравченко.

Представители Водоканала сообщили, что аварийные работы предположительно завершатся около полуночи.