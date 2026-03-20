Головинский суд Москвы назначил студенту колледжа Даниилу Гриханову 20 суток административного ареста за сторис в Telegram с нацистской символикой, сообщает ТАСС.

Гриханов признан виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)

В решении суда говорится, что студент опубликовал видеозапись, где мужчина занимается в спортивном зале, при этим его лицо скрыто символом в виде круга, внутри которого имеются двенадцать радиальных рун зиг, являющихся нацистской символикой «Черное солнце», использовавшийся в нацистской Германии.

Кроме того, в сторис Гриханова были размещены двое мужчин, лица которых скрыты аналогичным изображением. Суж также установил, что в своем аккаунте в Telegram студент разместил аватар в виде эмодзи с «Черным солнцем».

«Всего на молодого человека было составлено три протокола по одинаковой статье. По одному из них он был арестован на 5 суток, по другому — еще на 5, а по третьему — на 10», — пишет ТАСС.

Со всеми тремя решениями суда Гриханов не согласился и подал на них апелляцию.

В феврале 2025 года Басманный суд Москвы назначил штраф студенту МГТУ им. Баумана за использование в телеграм-чате эмодзи, содержащих символику нацистской Германии. По информации «Осторожно, Москва», молодой человек оставил смайлик в виде свастики под постом в телеграм-канале. Как показал осмотр телефона, в сообществе на 25 человек также были опубликованы фотографии людей, похожих на скинхедов, а также ролик с обзором на автомат АК-47.