В Оренбурге двое студентов, включая несовершеннолетнего, получили ожоги при обрушении асфальта в районе пешеходного перехода на улице Монтажников, сообщает областное СУ СКР. Оба пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии, уточнили в региональном Минздраве.

Провал грунта над частными теплосетями произошел 30 января на тротуаре у пешеходного перехода через дорогу напротив Колледжа делового администрирования, экономики и финансов. Яма наполнилась кипятком из-за прорыва проходящей внизу трубы, над ней поднялся густой пар.

Паровая завеса скрыла провал от прохожих. В результате двое учащихся колледжа не заметили яму и упали в кипяток. Оба госпитализированы с ожогами и находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК РФ), расследование контролирует областная прокуратура.

«Предстоит дать оценку действиям (бездействию) уполномоченных лиц в части исполнения жилищно-коммунального законодательства и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности», — добавили в надзорном ведомстве.

В администрации Оренбурга сообщили о начале аварийно-восстановительных работ на месте происшествия и блокировке автомобильного движения между Промышленной и Авторемонтной улицами до 27 февраля.

Оренбургские СМИ и телеграм-каналы приводят подробности инцидента. По данным «Базы», первый студент не заметил яму и провалился в кипяток по пояс. Пока прохожие пытались охладить его снегом, в провал упал второй студент. Один из пострадавших — несовершеннолетний, пишут «Осторожно, новости».

В Колледже делового администрирования, экономики и финансов пока не подтвердили, что пострадавшие студенты являются его учащимися, отмечает 56.ru.

По предварительным данным, причиной провала грунта стала утечка на частных теплосетях. Их собственника вызвали на место происшествия. Горожане рассказали, что давно замечали пар над этим участком тротуара. Теперь из трубы откачивают воду, чтобы перекрыть поврежденный отрезок. Отключение не должно затронуть жилые дома, заявил главный инженер Оренбургских тепловых сетей регионального филиала «Т Плюс» Виталий Дремов.

К месту происшествия приезжал и глава города Альберт Юмадилов. Он заверил, что виновники ЧП будут установлены и привлечены к ответственности.

Очевидцы рассказали изданию Урал56.Ру, что первый студент упал в яму из-за плохой видимости в облаке пара, а второй «неудачно обходил место коммунальной аварии», когда его начали огораживать:

«Одну сторону уже огородили, а он подошел с другой. Ему кричали “Стой, стой, стой!”, но парень не слышал».

По словам очевидцев, первый упавший в яму студент сам «выбежал» оттуда, а второго вытаскивали. «Они получили термические травмы, то есть буквально сварились в кипятке», — говорится в тексте сообщения.