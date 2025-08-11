Нагатинский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал троих фигурантов дела об ограблении отделения «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под стражу отправлены Регина Шихова, Виктор Федькин и Сергей Москвитин. Все трое пробудут заключении по меньшей мере до 8 октября, уточнили в суде. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ (пп. «а, б») — разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, Шихова полностью признала свою вину и дала показания против других фигурантов. В ходе допроса женщина рассказала, что приехала в Москву из Сызрани в поисках работы и примерно полтора месяца назад познакомилась с соучастниками преступления. Вскоре они стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили совершить разбойное нападение на почтовое отделение, уточняли в столичной прокуратуре.

Ограбление произошло 8 августа в столичном районе Царицыно. По данным правоохранителей, двое злоумышленников в масках, угрожая работнице почтового отделения предметом, похожим на пистолет, похитили почти 5 млн рублей деньги и скрылись с места преступления.

Как следует из материалов прокуратуры, преступники сначала скрылись на автомобиле Haval, которым управлял их общий знакомый, затем пересели в Kia и уехали в Московскую область, где разделили похищенное между всеми участниками группы.

На следующий день в Серпухове полицейские задержали пятерых подозреваемых в нападении на отделение «Почты России»: 67-летнего мужчину, 28-летнюю женщину, двое водителей в возрасте 48 и 52 лет, а также 43-летнюю женщину, которая находилась в автомобиле неподалеку от почтового отделения.

Всех их доставили в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств.Как передавал телеканал «Москва 24», сразу после ограбления сотрудники отделения предполагали, что его мог совершить человек, который знал, что на почту в этот день поступит двойная пенсия.