Суд на Украине арестовал имущество бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака — земельные участки и объекты недвижимости. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Решение принято в рамках расследования дела об отмывании 460 млн гривен (около 770 млн рублей). По данным следствия, средства были легализованы через элитное строительство под Киевом. Подозрение Ермаку объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере группой лиц.

О подозрении в адрес Ермака 11 мая сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В тот же день сотрудники НАБУ и САП остановили автомобиль с мужчиной, похожим на бывшего главу Офиса президента. Украинский нардеп Ярослав Железняк предположил, что речь идет о вручении подозрения. Официально личность задержанного пока не подтверждена.

Ранее были опубликованы записи разговоров о коррупции во властных кругах Украины, на которых фигурируют Ермак, несколько министров и другие чиновники.

Андрей Ермак покинул пост главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала, известного как «миндичгейт», — он был связан с хищениями средств, выделенных на защиту энергетических объектов. После его отставки должность оставалась вакантной более месяца, затем ее занял глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Уходя с поста, Ермак обещал отправиться добровольцем на фронт, однако этого так и не произошло.