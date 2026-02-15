Московский горсуд отклонил жалобу адвокатов замглавы ООО «ПП «Интерарм» Вилена Даллари, обвиняемого в хищении более 500 млн рублей у Минобороны, и продлил ему арест до 6 марта 2026 года. Его подозревают в связях с уголовно-криминальной средой, говорится в апелляционном постановлении суда.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено главным военным следственным управлением СК осенью прошлого года.

По версии следствия, в 2022 году военное ведомство заключило с несколькими коммерческими организациями контракт на поставку оборудования трубопроводной системы. За поставки отвечали гендиректор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов и его заместитель Даллари, а контроль за выполнением контракта возлагался на бывшего главного инженера филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева. Как считают правоохранители, фигуранты дела организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 млн рублей. По делу также проходят сотрудники ООО «НЭСТ».

2 декабря 2025 года Хамовнический районный суд продлил Даллари срок содержания до 6 марта 2026 года. Его адвокаты подали апелляционную жалобу с просьбой отпустить обвиняемого под домашний арест. Они указали, что одна лишь тяжесть предъявленного обвинения не может служить достаточным основанием для продления ареста, а суд проигнорировал представленные медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает тяжелым заболеванием из перечня болезней, препятствующих содержанию под стражей.

Адвокаты также отметили, что Даллари постоянно проживает в Москве, не судим, имеет на иждивении супругу, а доводы следствия о том, что он может скрыться, продолжить преступную деятельность или воспрепятствовать производству по делу, объективно не подтверждены. Кроме того, защита указала, что Даллари обвиняется в преступлении, связанном с предпринимательской деятельностью, однако суд не рассмотрел вопрос о возможности применения более мягкой меры пресечения.

Однако Московский городской суд счел доводы защиты несостоятельными и отклонил апелляционную жалобу.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обвиняемый, «оставаясь на свободе и обладая обширными связями в том числе в органах государственной власти и управления, среди представителей уголовно-криминальной среды, может склонить лиц, осведомленных о его причастности к противоправной деятельности, ряд из которых находятся в его подчинении, к даче не соответствующих действительности показаний, оказывать на них давление как лично, так и через доверенных лиц, чем воспрепятствовать дальнейшему производству по делу», говорится в постановлении.

Суд также указал, что срок содержания под стражей является разумным и не выходит за рамки срока предварительного расследования.

«Доводы защиты о возможности применения к обвиняемому более мягкой меры пресечения, озвученные в суде апелляционной инстанции, не влияют на правильность выводов суда первой инстанции. Надлежащих сведений о наличии у Даллари В.Х. тяжелых заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, не представлено как суду первой, так и суду апелляционной инстанции. Представленные адвокатами копии медицинских документов не доказывают того, что по состоянию здоровья [фигурант дела] не может содержаться в условиях следственного изолятора», — отмечается в заявлении.