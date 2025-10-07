Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы Виталия Бородина — главы общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» — по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации актера Данилы Козловского. Об этом сообщила пресс-служба ВС, отвечая на запрос РБК.

Высшая судебная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу Бородина на решение суда первой инстанции в Москве. Тот ранее постановил, что материалы, распространенные Бородиным в его телеграм-канале, являются порочащими и не соответствующими действительности.

Представитель Бородина, адвокат Никита Некрасов, в ходе заседания настаивал на отмене первоначального решения. По информации Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), защита аргументировала свою позицию тем, что публикации Бородина представляли собой «исключительно собственное мнение» и подлежат защите в рамках свободы выражения.

Со стороны защиты Козловского адвокат Юлия Андреева ходатайствовала об отказе в удовлетворении жалобы Бородина. Она указала, что все необходимые доказательства по делу были представлены в установленные сроки.

В частности, Андреева ссылалась на предоставленное заключение, которое, по ее словам, четко классифицировало высказывания Бородина как «заявление о фактах, а не субъективное мнение».

Поводом для конфликта стало обращение Бородина в прокуратуру в апреле 2023 года с требованием проверить Козловского за якобы имевшую место дискредитацию российской армии. Обвинения основывались на утверждениях, что актер критиковал власти, находясь в США.

Козловский опроверг эти обвинения, объяснив, что его поездка была связана с визитом к дочери, а цитируемые слова представляли собой не публичные заявления, а профессиональные указания для массовки на съемочной площадке.

В ответ на эти обвинения Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства. Пресненский суд Москвы удовлетворил требования актера, признав распространенные Бородиным сведения порочащими и не соответствующими действительности.

С активиста взыскали символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубля, а также обязали удалить спорные публикации и разместить опровержение. Это решение впоследствии было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанциями.