Мировой судья Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

«14 августа 2025 года мировой судья г. Москвы оштрафовал АО «Почта России» на 230 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных Обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», — пояснили в ведомстве.

Проверка показала, что на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений почты из 1 282, а на январь 2025-го — 664 отделения из 773. Кроме того, в отчетах о результатах проведения модернизации на бюджетные средства содержались недостоверные данные о количестве усовершенствованных объектов, говорится в сообщении Счетной палаты.

Инспекторы органа финансового контроля возбудили дело об административном правонарушении.

В «Почте России» в свою очередь пояснили ТАСС, что «решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений». По словам представителей компании, штраф связано только со сроками оформления документов, закрывающих «работы привлеченных подрядчиков».

В 2021 году президент России поручил отремонтировать более 25 тыс. почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году программа модернизации была продлена до 2030 года. Согласно итогам проверки, АО «Почта России» не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.