Мосгорсуд освободил от наказания бизнесмена Константина Пономарева и его соучастников, осужденных по делу о хищении векселей на 1 млрд рублей у «Лесбанка», в связи с истечением срока давности. Однако это не отменило гражданско-правовых последствий: взыскание почти миллиарда рублей в пользу банка и конфискацию имущества. Сам Пономарев на свободу не вышел, так как был арестован по новому уголовному делу, пишет «Коммерсант».

По данным издания, соответствующее решение было принято после восьмой попытки рассмотреть апелляции. Прокуратура, не оспаривая вину подсудимых, указала, что преступление было совершено 2 октября 2015 года, и к моменту рассмотрения дела истек десятилетний срок давности. На этом основании прокурор потребовала освободить всех фигурантов от наказания. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Пономарева по этому эпизоду к 7,5 годам колонии и штрафу. С учетом предыдущего приговора общий срок составил 14 лет. Его соучастники — экс-глава «Лесбанка» Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова — получили условные сроки.

Суд установил, что накануне отзыва лицензии у банка фигуранты похитили 38 векселей крупных финансовых структур на общую сумму 1,1 млрд рублей, оформив фиктивную сделку купли-продажи на Пономарева.

Несмотря на освобождение от уголовного наказания, суд сохранил в силе гражданские последствия приговора: взыскание 893 млн рублей с Пономарева и Скоробогатовой в пользу «Лесбанка» и конфискацию у бизнесмена 1,7 млрд рублей. Кроме того, под арестом остается его имущество на сумму свыше 9 млрд рублей (в основном векселя ВТБ).

Выйти на свободу Пономарев не смог, поскольку накануне истечения срока давности, 3 октября 2025 года, был арестован по четвертому уголовному делу — о даче взятки в 2 млн рублей сотруднику военкомата для решения вопроса о его отправке в зону СВО. В рамках этого дела также арестованы его адвокат и предполагаемый посредник. Бизнесмен вину отрицает.

Адвокат Пономарева Марина Андреева заявила, что не согласна с решением о конфискации и взыскании, так как, по ее утверждению, полная стоимость векселей (около 1,9 млрд рублей) уже была взыскана с ее подзащитного Смоленским областным судом еще в 2020 году, после того как «Лесбанк» уступил права требования. Она считает, что новое взыскание создает прецедент двойной ответственности за одно и то же имущество и планирует обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Суды с IKEA, арест и первые приговоры

Пономарев приобрел широкую известность как предприниматель, многолетние судебные конфликты которого со шведским ретейлером IKEA стали одним из самых громких коммерческих споров в России. Пиком этой тяжбы стало решение суда 2010 года, по которому IKEA была обязана выплатить бизнесмену 25 млрд рублей в качестве компенсации задолженности за аренду электрогенераторов для ее магазинов.

Впоследствии Пономарев предпринял еще несколько попыток взыскать с компании дополнительные суммы — сначала 33 млрд, затем 507 млн рублей, а также наложить арест на ее средства в размере 9,3 млрд. Однако в этих исках ему не удалось добиться успеха.

В 2017 году Пономарев был впервые арестован, а в 2019 году осужден по делу о заведомо ложном доносе. По версии следствия, бизнесмен вместе с адвокатом и подставными лицами организовывал серии взаимных исков о клевете с оплатой участникам.

Целью этих фиктивных судебных процессов было получение судебных решений, содержащих выгодные Пономареву формулировки и документы, которые он затем использовал для получения «незаконного преимущества» в реальных спорах с IKEA и другими корпорациями для личного обогащения. В день оглашения приговора Пономарев устроил акцию протеста в зале суда.

В 2020 году последовал второй, более серьезный приговор: Пономарев был осужден на 10,2 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (9,8 млрд рублей) и покушение на хищение 5,5 млрд рублей у «Кубаньэнерго». Последнее обвинение было связано с поставкой генераторов во время энергоблокады Крыма, которые, по версии обвинения, не были оплачены.

Суд также удовлетворил иск налоговых органов о взыскании 12,5 млрд рублей и постановил конфисковать сами генераторы в доход государства. После этого приговора Пономарев, находясь в СИЗО, объявил голодовку, требуя перевода в специализированный стационар.

За эти годы арестованное имущество Пономарева, изначально оценивавшееся более чем в 36 млрд рублей, существенно сократилось, что сам бизнесмен связывает с неправомерными действиями правоохранителей.