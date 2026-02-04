Тверской суд Москвы отказался вернуть дело экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского прокурору, сообщает корреспондент RTVI из зала суда, где 4 февраля прокуратура оглашает обвинение бывшему высокопоставленному чиновнику и двум другим фигурантам дела.

Кибовского и двух его подельников, бизнесменов Балясникова и Нероденкова обвиняют в нескольких эпизодах взяток на 100 млн рублей и покушении на взятку в сумме около 20 млн рублей.

В начале заседания адвокат Кибовского заявила ходатайство о возврате дела прокурору. По мнению защиты, в обвинительном заключении имеются нарушения, не позволяющие суду вынести законный приговор. Сам Кибовский ходатайство поддержал.

«В материалах дела нет ни одного факта моей преступной деятельности, и даже не понятно, в чем она вообще заключалась», — сказал бывший глава департамента культуры Москвы.

Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайств. Судья Ольга Семина в свою очередь не нашла никаких препятствий для продолжения процесса.

Уголовное дело против Александра Кибовского было возбуждено 22 декабря 2023 года. Однако задержан он был лишь 16 июля 2024 года. Против него были выдвинуты обвинения в получении взяток (ч.6, ст. 290 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Однако впоследствии мошенничество было переквалифицировано на покушение на взятку. По данным следствия, Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов.

Следствие считает, что чиновник был не один, а действовал в составе группы, совместно с директором «Технического центра департамента культуры» Сергеем Балясниковым, директором ООО «Евроком» Андреем Нероденковым и его заместителем Константином Яковлевым. Расследование показало, что предприниматель Андрей Галяев передал Кибовскому через последнего восемь взяток на общую сумму более 100 млн рублей. За это Кибовский обеспечил фирмам Галяева победу в аукционах и заключение контрактов с департаментом культуры Москвы и подведомственными ему учреждениями. Кроме того, считает следствие, Кибовский рассчитывал получить еще одну взятку в сумме около 20 млн рублей, но не успел, так как был задержан.

Кибовский, Балясников и Нероденков свою вину отрицают. Яковлев, Галяев и еще один бизнесмен-взяткодатель Иван Селило во всем сознались и заключили сделку со следствием. Их дела выделены в отдельное производство. В 2024 году Кибовский заявил, что хочет отправиться на СВО.

Осенью 2025 года суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства принадлежащих Кибовскому, его супруге и связанным с ними лицам домов, помещений, земельных участков, машиномест, автомобилей, мотоциклов, а также денег, полученных от операций с ценными бумагами. Всего на сумму около 1 млрд рублей.

Александр Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы с 2015 года. Годом ранее он возглавил московское отделение «Российского военно-исторического общества» Владимира Мединского.