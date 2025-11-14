Суд передал в государственную собственность 272 картины авторства Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В начале июля 2025 года Останкинский районный суд признал бесхозяйным имуществом картины Рерихов, которые были изъяты из владения «Международного центра Рерихов» в 2017 году после возбуждения уголовного дела против спонсора организации и главы правления Мастер-банка Бориса Булочника.

Представители МЦР подали жалобу на решение суда, узнав о нем из возражений прокуратуры к апелляционной жалобе на приговор Булочнику. Они обратили внимание на то, что суд не решил судьбу около 14 тысяч экспонатов, которые также были изъяты во время обыска, и потребовали вернуть картины в собственность центра.

По словам адвоката Андрей Дроздова, в распоряжении МЦР находились такие материалы, подтверждающие право на владение картинами, как договоры дарения и пожертвования, книга учета и документы об экспонировании, писали «Ведомости». Дроздов также указал в апелляционной жалобе, что центр не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции.

Как уточнили в суде, 272 картины были переданы в собственность государства по иску прокуратуры. В официальном сообщении также говорится, что судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда проведет разбирательство по этому вопросу 16 декабря.

Замоскворецкий суд признал Булочника виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере в январе. По версии следствия, полученные незаконным путем средства мужчина тратил на приобретение за рубежом картин, которые впоследствии подарил МЦР.