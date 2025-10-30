Центральный районный суд Челябинска передал в собственность государства 63 квартиры, принадлежавших бывшим владельцам производителя макарон «Макфа». Соответствующее требование выдвигала Генпрокуратура.

«Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры — изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, то есть заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников <…> денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений», — пояснили в пресс-службе суда.

Недвижимость, находящаяся в собственности бывших владельцев компании «Макфа», расположена в нескольких городах России, включая Санкт-Петербург, Москву и Челябинск. В ходе судебного заседании было отмечено, что конфискация жилых помещений по антикоррупционным искам преследует цель восстановления социальной справедливости и укрепления солидарности в сфере борьбы с коррупцией.

Минобороны, в свою очередь, предложило передать изъятые квартиры в пользование военнослужащим. При этом определение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Генпрокуратура в конце марта 2024 года потребовала национализации акций «Макфы» и аффилированных компаний, сославшись на их предполагаемое коррупционное происхождение. В списке ответчиков значились экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-гендиректор Вадим Белоусов, их родственники и свыше 30 юридических лиц.

По версии ведомства, Юревич и Белоусов продолжали «фактически» управлять «Макфой», работая при этом в органах государственной власти. Высокие должности якобы помогали им в достижении собственных бизнес-интересов, включая получение субсидий, льготных кредитов на сотни миллионов рублей и земель под строительство объектов. Управление активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц, сведения о себе не декларировали и не передавали в контрольные органы, отмечал «Коммерсантъ».

В мае 2024-го суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, связанный с изъятием имущества «Макфы» в пользу государства. Адвокат одного из ответчиков сообщал, что сумма иска составляет около 46 млрд рублей.

В пресс-службе «Макфы» решение суда называли «незаконным» и намеревались его оспорить. Адвокат Павел Хлюстов в разговоре с РБК подчеркивал, что говорить об окончательной национализации производителя макарон преждевременно.