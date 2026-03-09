Гособвинение потребовало приговорить к срокам от шести до девяти лет четверых фигурантов уголовного дела о хищении более 104 млн рублей при банкротстве группы компаний Urban Group, сообщает «Коммерсантъ». Прения сторон прошли в Пресненском суде Москвы.

Прокурор счел доказанной версию следствия о том, что обвиняемые в составе организованной группы похитили бюджетные средства, выделенные на охрану имущества компаний-застройщиков.

«Ъ» напоминает, что изначально фигурантов подозревали в хищении по меньшей мере 240 млн рублей, затем сумма сократилась до 103,8 млн рублей. Именно столько требует взыскать с подсудимых Фонд развития территорий, признанный потерпевшей стороной. Представитель гособвинения попросил полностью взыскать эту сумму с подсудимых.

Наименьший срок — шесть лет колонии общего режима — прокурор запросил для юриста Дмитрия Шарифуллина. Для конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене и экономиста Екатерины Мыскиной — по восемь лет, для адвоката Евгения Фомичева — девять лет. Каждому из них также требуют назначить штрафы от 840 тыс. до 1 млн рублей.

Фигурантов дела задержали и отправили в СИЗО в октябре 2023 года. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год они заключали договоры на охрану стройплощадок и офисов Urban Group по завышенным ценам с подконтрольными ЧОПами.

В Следственном комитете отмечали, что хищения происходили в период процедуры банкротства компаний-застройщиков. По версии следствия, Аглинишкене, Мыскина и Шарифуллин указывали в договорах завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков, тем самым причинив Фонду развития территорий многомиллионный ущерб. Организатором группы считался бизнесмен Владимир Петров, который скончался в 2022 году.

По данным «Коммерсанта», вину признал только Шарифуллин. В 2025 году его перевели под домашний арест, защита юриста просила об условном сроке. Адвокаты Мыскиной и Фомичева, в свою очередь, просят суд оправдать их подзащитных, настаивая на том, что факт завышения цен на охранные услуги не доказан, а также указывая, что расследование было проведено с грубыми нарушениями.

Защита Аглинишкене, также отрицающей вину, выступит 11 марта, после чего подсудимые скажут последнее слово.