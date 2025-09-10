Южный окружной военный суд приговорил уроженку Макеевки Елену Николаеву к девяти годам лишения свободы за финансирование терроризма. Женщину признали виновной в переводе денег через посредника на нужды полка «Азов»*.

Суд установил, что в 2024 году Николаева увидела в одном из мессенджеров пост о сборе средств на беспилотники для «Азова»* и решила перевести деньги на указанный счет. Однако для подстраховки лично делать этого не стала, а попросила подругу. Та со своего счета сделала перевод на счет еще одного человека — дело в отношении него выделено в отдельное производство, его имя не разглашается. И уже этот человек перевел деньги на счет, открытый для сбора донатов. Затем он передал Николаевой квитанцию о переводе.

Как сообщили RTVI в суде, Николаева будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Елене Николаевой 42 года. Ранее Росфинмониторинг внес ее в реестр экстремистов и террористов.

В июле к девяти годам колонии военный суд приговорил жителя Крыма, который также был признан виновным в финансировании «Азова»*. В ФСБ тогда сообщили, что деньги предназначались для закупки оборудования и экипировки боевиков.

В январе председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал, что за 2024 год российские следователи направили в суд 293 дела о преступлениях террористического характера. Из них 36 дел — о финансировании терроризма.

* организация признана террористической и запрещена в РФ