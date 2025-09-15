Дорогомиловский суд Москвы 15сентября арестовал трех человек, обвиняемых в дебоше, устроенном в подмосковной электричке. Всем им вменяется 213 статья УК РФ — хулиганство, совершенное группой лиц. Инцидент получил резонанс после того, как видео, на котором троица, размахивая ножом, угрожала контролеру и вступившемуся за нее мужчине, попало в сеть. На следующий день все трое были жестко задержаны сотрудниками ОМОНа.

Столичный суд 15 сентября взял под стражу обвиняемых в хулиганстве Гасана Дибирова, Нури Муртазалиева и Магомедрасула Курбанова. Всех трое арестованы сроком на два месяца. Мужчин задержали после того, как 12 сентября в электропоезде «Волоколамск-Серпухов» они отказались оплачивать проезд и получили замечание от женщины-контролера. Один из пассажиров заступился за последнюю. Тогда Дибиров, Муртазалиев и Курбанов начали размахивать кулаками и материться. Все это было запечатлено на видео другими пассажирами. На записи видно, как, в частности, Курбанов сначала бьет кулаком мужчину, заступившегося за контролера, а затем — выхватывает нож и начинает наставлять его на оппонента.

«Я вас попросила показать билет, вы начали прыгать», — в какой-то момент кричит контролер.

«Я тебе *** покажу!», — кричит в ответ один из дебоширов.

Трагедии удалось избежать во многом благодаря тому, что пассажиры снимали происходящее на телефоны, а к месту подоспели мужчины в служебных манишках, которые вытеснили Дибирова, Муртазалиева и Курбанова из вагона. Однако в дальнейшем по какой-то причине дали им уйти.

На следующий день в интернете появилось множество видеороликов из электрички. Их подхватили в том числе популярные авторы телеграм-каналов. 13 сентября канал Zergulio выразил надежду, что полиция установит личности дебоширов и привлечет их к ответственности. В тот же день военный блогер Алексей Живов опубликовал кадры доставку Дибирова и Муртазалиева в отдел полиции. На видео мужчины на ломанном русском извиняются за свой поступок.

Чуть позже эксклюзивное видео самого задержания опубликовал блогер Максим Дивнич. На нем сотрудники ОМОНа врываются, судя по всему, в некое общежитие и кладут лицом в пол участвовавшего в нападении мужчину. Впоследствии станет известно, что это Муртазалиев. Он скажет, что родом из Дагестана.

«За что задержан?», — спрашивает у него сотрудник Росгвардии. «За вчерашнее», — отвечает он. «За что задержан?», — повторяет вопрос сотрудник. «Говорил неправильно», — отвечает тот.

Дибиров и Курбанов будут задержаны на улице рядом с подъездом дома. «Лежать, сука!», — кричит на видео сотрудник ОМОНа, укладывая мужчин на бетонный пол. Позже всех троих доставят в отдел. Дибиров и Муртазалиев будут извиняться на камеру и в отделе.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская были установлены личности нарушителей и, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, они были задержаны и доставлены в дежурную часть транспортной полиции», — сообщила в тот же день пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

Восточный следственный отдел Следственного комитета на транспорте возбудил уголовное дело о хулиганстве группой лиц. По ч.2 ст. 213 УК РФ Дибирову, Муртазалиеву и Курбанову грозит до семи лет лишения свободы.