Хорошевский суд Москвы принял решение соединить в одно производство иск грузинского бизнесмена Давида Хидашели к дочери миллиардера Григория Березкина Анне Тюшкевич вместе со встречным иском девушки. Бизнесмен настаивает на том, что Тюшкевич должна заключить договор купли-продажи недвижимости на 1,6 млдр рублей. Сама Тюшкевич требует взыскать с Хидашели неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.

Первое заседание по иску гражданина Грузии Хидашели состоялось в Хорошевском суде 16 марта. Оно же для судьи Вероники Черныш оказалось последним. Дело в том, что в ходе слушаний сторона Тюшкевич заявила ходатайство о соединении двух исков в одно производство, и попросила передать их на рассмотрение судье Дмитрию Асауленко.

Ходатайство было удовлетворено по формальной причине — иск дочери миллиардера Березкина в Хорошевский суд поступил раньше, чем иск Хидашели, и попал на рассмотрение к Асауленко.

Как объяснила RTVI представитель грузинского бизнесмена Екатерина Соломатина, он хочет лишь одного, чтобы Тюшкевич выполнила взятые на себя еще в 2024 году обязательства по покупке восьми объектов коммерческой недвижимости на Можайском шоссе в Москве. Их общая стоимость 1,6 млрд рублей. По словам Соломатиной, тогда между Хидашели и Тюшкевич был заключен предварительный договор о покупке. Однако дальше него дело с места не сдвинулось.

«По условиям предварительного договора предполагается, что будет заключен основной договор. Если продавец или покупатель нарушает условия предварительного договора, то суд может обязать заключить основной договор. Чего мы и добиваемся», — рассказала юрист.

На данный момент, уточнила Соломатина, Хидашели даже не знает позицию Тюшкевич по предварительному договору.

«А на сделку от них никто не явился. Было две встречи. Она не пришла ни на первую, ни на вторую», — рассказала юрист.

Позицию Анны Тюшкевич по иску до сих пор неясна. В суде представитель дочери Березкина пока ее не озвучила. Впрочем, неизвестными на данный момент остаются и исковые требования самой Тюшкевич. Из озвученных в Хорошевском суде сведений лишь следует, что они касаются некоего неосновательного обогащения. При этом о какой сумме идет речь — неизвестно. Новый судья приступит к рассмотрению обоих исков 9 апреля.

Кто такая Анна Тюшкевич

Анна Тюшкевич приходится дочерью известному миллиардеру, владельцу инвестиционной компании «ЕСН» Григорию Березкину. В разные годы Березкин владел такими активами, как издательский дом «Комсомольская правда», газеты Metro и «Деловой Петербург», а также медиахолдинг «РБК». В рейтинге российских миллиардеров Forbes в 2025 году Березкин занял 131-е место с состоянием 1,1 млрд долларов. Газету Metro до 2016 года возглавляла Анна Тюшкевич.

Помимо этого, согласно данным «Спарк», Тюшкевич имеет небольшие доли в активах Березкина. Например, в компаниях ООО «Асгард», которое занимается недвижимостью, и «ДЦП Серебряный родник» с аналогичной уставной деятельностью.