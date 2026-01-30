Пресненский районный суд Москвы вынес приговор участникам группы, похищавшей людей с целью вымогательства крупных сумм: они получили реальные сроки — от семи лет до 15,5 года колонии, сообщили в городской прокуратуре.

Фигурантам вменяли похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК), мошенничество (ч. 4 ст. 159) и разбой (2 ст. 162 УК). Суд назначил им следующие сроки лишения свободы в зависимости от роли и степени участия в преступлении:

Георгий Макарьев — 10 лет

Георгий Манец — 8 лет

Абдулмеджид Шарипов — 7 лет

Александр Сафонов — 13 лет

Илья Карев — 13 лет

Роман Обрезков — 15,5 года

Казбек Гассиев — 11 лет

Роман Сафонов — 11 лет

Вильям Танделов — 11,5 года

Алевтина Журавлева — 8,5 года

По данным прокуратуры, в декабре 2022 года Александр и Роман Сафоновы, Карев, Гассиев, Танделов и Обрезков с сообщниками, чье дело расследуется отдельно, решили похитить криптовалюту у жителя Москвы.

Они купили автомобиль «Форд Транзит», муляж пистолета, балаклавы, спецодежду, элементы военной экипировки, наручники и электрошокер, а потом следили за будущей жертвой и ее домом, чтобы разработать преступный план.

1 декабря 2022 года злоумышленники похитили владельца криптокошелька на улице Берзарина — схватили, пригрозили муляжом пистолета, забрали смартфон стоимостью 130 тысяч рублей, заковали в наручники и увезли в Московскую область.

Там — возле дома в деревне Юрлово вблизи Химок — похитители заранее припарковали «Газель». Поместив в нее похищенного мужчину, они избивали его, требуя выдать им пароль от смартфона и коды доступа к криптокошельку. Получив желаемое, преступники перевели себе на счета криптовалюту стоимостью более 13,7 млн рублей и отпустили ее владельца.

Во втором похищении участвовали также Макарьев, Журавлева, Манец и Шарипов. Жертвой стала москвичка, на банковском счету которой лежало более 100 млн рублей. В декабре 2022 года Журавлева позвала ее в кафе. Там к ним подошли Каров и Александр Сафонов, представились силовиками и под выдуманным предлогом увезли миллионершу в арендованное помещение на Пресненской набережной.

Там аферисты убедили женщину, что ей грозит уголовная ответственность, и пообещали устранить эту угрозу за взятку в размере 400 млн рублей. Та поверила, призналась в наличии 124 млн рублей на счету и согласилась отдать деньги.

«После того как знакомый одного из обвиняемых, не осведомленный о совершаемом преступлении, получил денежные средства в банковской ячейке и привез по указанному ему адресу, сообщники перевезли женщину по месту ее жительства, где оставили под охраной своего пособника, запретив пользоваться средствами связи и контактировать с иными лицами», — уточнили в прокуратуре.

В ноябре Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве ((п. «а» ч. 2 ст. 105 УК ) криптоинвестора Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ. Как писала «Фонтанка», по делу задержали семерых человек — трех предполагаемых участников убийства и четырех дропперов, которые помогали выводить деньги.

По данным издания, похитители заманили супругов на якобы деловую встречу в пригороде Хатты. Злоумышленники намеревались получить доступ к криптокошельку Новака, однако тот оказался пустым. «Фонтанка» утверждает, что после этого Романа и Анну убили, тела расчленили и разложили по пакетам, которые оставили в окрестностях города.