Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу для предпринимателя Евгения Чичваркина*. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Чичваркин* обвиняется в совершении преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение требований к иностранным агентам).

Суд определил срок содержания под стражей продолжительностью два месяца. Срок заключения будет исчисляться либо с момента передачи Чичваркина* правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации, либо с момента его фактического задержания на территории страны.

Евгений Чичваркин — российский предприниматель, сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть», с 2009 года проживающий в Великобритании, где он занимается винным и ресторанным бизнесом. Непосредственно перед переездом предпринимателя в Лондон, в момент переговоров о продаже компании «Евросеть», Следственный комитет России инициировал против Чичваркина* уголовное преследование по статье о вымогательстве.

В рамках расследования правоохранительные органы предпринимали активные попытки добиться его экстрадиции, а сам бизнесмен был внесен в список лиц, объявленных в международный розыск. Уголовное преследование в отношении Чичваркина* продолжалось до 2011 года, после чего дело было прекращено.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов